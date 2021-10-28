Лукашенко оценил планы на переброску польских войск к границе с Белоруссией
Лукашенко пообещал жестко реагировать на продвижение войск к западным границам Белоруссии
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
МИНСК, 28 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия будет жестко реагировать на попытки продвинуть войска к западным границам страны.
"С нелегальной миграцией поляки на границе с Беларусью будут бороться с помощью танков "Леопард". Наверное, вы удивитесь такому. Но как с танками бороться против мирных жителей, я не знаю. Просто ищут любой повод, чтобы продвинуть свои войска ближе к нашим границам. Читай - границам Союзного государства. Мы это все видим и, естественно, будем очень жестко на это реагировать. Мы еще подождем некоторое время, предупредим их. А потом у нас есть, что продвинуть ближе к границам. У нас, а тем более у Российской Федерации. Здесь мы будем действовать жестко, не глядя ни на какую критику с их стороны", - цитирует Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.
Ранее сообщалось, что польские власти планируют отправить 2,5 тыс. военнослужащих для помощи пограничникам в охране приграничной территории от нелегалов. Также польская сторона отправляет на границу с Белоруссией в приграничный город Бяла-Подляска на танках Leopard подразделения 10-й бронекавалерийской бригады. Кроме того, в ходе учений в Литве близ границ Белоруссии также были задействованы американские танки "Абрамс" (Abrams) и немецкие Leopard. В связи с ситуацией вблизи границ, Лукашенко поручил своему помощнику - инспектору по Гродненской области Юрию Караеву пристально следить за обстановкой.
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