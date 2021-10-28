https://ria.ru/20211028/lokdaun-1756563068.html

Надо брать: чем россияне закупились перед закрытием магазинов

Надо брать: чем россияне закупились перед закрытием магазинов - РИА Новости, 28.10.2021

Надо брать: чем россияне закупились перед закрытием магазинов

Нерабочая неделя началась, а большинство предприятий торговли и сферы услуг закрыты. В преддверии "каникул" россияне закупились едой, одеждой и косметикой... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T08:00

2021-10-28T08:00

2021-10-28T10:55

продукты

инфляция

одежда

центральный банк рф (цб рф)

ассоциация туроператоров россии (атор)

россия

коронавирус covid-19

нерабочая неделя

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Нерабочая неделя началась, а большинство предприятий торговли и сферы услуг закрыты. В преддверии "каникул" россияне закупились едой, одеждой и косметикой. Наплыв клиентов ощутили парикмахерские и cалоны красоты: мужчины спешили подстричься, женщины — сделать маникюр. Как изменилось поведение потребителей в связи с новыми ограничениями — в материале РИА Новости.Побольше еды и одеждыПервым делом запасались продовольствием. Аналитики платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments проанализировали суммы онлайн-покупок в различных товарных категориях 19-20 октября и сравнили с прошлым годом. Оказалось, интерес к продуктам питания и сопутствующим товарам вырос на треть, средний чек — 8056 рублей.Прошлогодней весной активно скупали гречку, макароны, туалетную бумагу, но сейчас ажиотажа нет: тратить стали более осознанно. Увеличение выручки в торговых сетях скорее связано с тем, что многие москвичи планируют провести выходные за городом и пореже заглядывать в магазины, отмечают аналитики сервиса сравнения цен Price.ru.Также отметили интерес к настольным играм и популярность подписки на онлайн-кинотеатры. Ожидаемо перед закрытием торговых центров покупали больше одежды и косметики, а еще телефоны, ноутбуки, фены и бытовую технику. Хотя это связывают не столько с выходными, сколько с ранним стартом "Черной пятницы".Быстро разбирают детские вещи. По данным CloudPayments, средняя сумма онлайн-покупки увеличилась на треть — до 3271 рубля. Авторы исследования объясняют это в том числе приближением зимы, вынуждающей обновлять гардероб.Как рассказали в сети магазинов "Дочки-сыночки", по сравнению с предыдущими выходными резко вырос спрос на домашнюю обувь (на 74%), детское питание (55%) и пеленки (32%). И, к слову, раскупили много игрушек для песочницы и снега.По информации CloudPayments, средний чек по одежде для взрослых прибавил 17% — до 8546 рублей."В целом это может свидетельствовать о том, что на период ограничений и высокой заболеваемости люди стараются уехать за город или на курорты, что требует соответствующих закупок", — считают аналитики сервиса.Все на отдыхСпрос на зарубежные туры действительно повысился. Вариантов достаточно много. "В сегменте услуг с 18 по 24 октября рост по статьям "турагентства" (436% относительно той же недели 2020-го) и "отели за рубежом" (128%)", — сообщили в аналитической компании Borsell.Так, например, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), на нерабочие дни россияне раскупили почти все места в отелях Египта. Как правило, берут пакетные туры на семь-десять дней.В СloudPayments фиксируют увеличение средней суммы онлайн-покупки туристических путевок и авиабилетов на 19% — до 56 095 рублей. Загородные отели тоже бронируют чаще.В салонах красоты и парикмахерских — ажиотаж. Известие о закрытии алкомаркетов тоже обеспечило им резкий приток покупателей — с 28 октября по 7 ноября приостановят работу магазины, в которых ассортимент продуктов или товаров первой необходимости меньше 30%.Боятся инфляцииВпрочем, есть и еще один существенный фактор. "Правительство информирует об опережающей инфляции, поэтому люди приобретают товары отложенного спроса — одежду, расходные материалы и продукты длительного хранения. Мало кто верит, что пауза ограничится одной неделей", — отмечает Татьяна Козлова, старший руководитель проектов направления "Оценка и финансовый консалтинг" группы компаний SRG.А дорожает действительно все. Базовый прогноз ЦБ предполагает инфляцию к концу года 7,4-7,9%. И пока, как уточнил регулятор, показатель уверенно приближается к верхней границе. Цены разогнали последствия кризиса в мировой экономике, неустойчивость на международных рынках.В октябре Минэкономразвития изменило инфляционный прогноз на год с 5,8 до 7,4%. Согласно расчетам Банка России, корректировка денежно-кредитной политики позволит в 2022-м снизить инфляцию до 4-4,5%. Но россияне, наученные горьким опытом, перестраховываются: предпочитают купить по нынешней цене и отложить в запас — на всякий случай.

https://ria.ru/20211027/ogranicheniya-1756522763.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211025/egipet-1756170851.html

https://ria.ru/20211022/inflyatsi-1755785940.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

продукты, инфляция, одежда, центральный банк рф (цб рф), ассоциация туроператоров россии (атор), россия, коронавирус covid-19, нерабочая неделя