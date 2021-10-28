https://ria.ru/20211028/little-1756654752.html

Подписчики сравнили новые образы Little Big с рулонами обоев

Подписчики сравнили новые образы Little Big с рулонами обоев - РИА Новости, 28.10.2021

Подписчики сравнили новые образы Little Big с рулонами обоев

Участники группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская поделились в социальных сетях фотографией в ярких образах из клипа группы Cream Soda на песню... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T13:20

2021-10-28T13:20

2021-10-28T13:20

шоубиз

знаменитости

екатерина варнава

софья таюрская

александра бортич

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.Участники группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская поделились в социальных сетях фотографией в ярких образах из клипа группы Cream Soda на песню "Подожгу".В нарядах звезд были по-новому обыграны элементы ретро: Таюрская с прической с начесом предстала в платье с оборками розового цвета с эффектом "металлик". Прусикин надел пиджак оранжевого оттенка с обильным цветочным принтом.Однако не все подписчики остались в восторге от образов.В клипе Cream Soda были задействованы многие звезды – Александра Бортич, Екатерина Варнава, Гоген Солнцев и другие.

https://ria.ru/20211027/solntsev-1756542980.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, екатерина варнава, софья таюрская, александра бортич