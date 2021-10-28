https://ria.ru/20211028/little-1756654752.html
Подписчики сравнили новые образы Little Big с рулонами обоев
Подписчики сравнили новые образы Little Big с рулонами обоев - РИА Новости, 28.10.2021
Подписчики сравнили новые образы Little Big с рулонами обоев
Участники группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская поделились в социальных сетях фотографией в ярких образах из клипа группы Cream Soda на песню... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T13:20
2021-10-28T13:20
2021-10-28T13:20
шоубиз
знаменитости
екатерина варнава
софья таюрская
александра бортич
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.Участники группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская поделились в социальных сетях фотографией в ярких образах из клипа группы Cream Soda на песню "Подожгу".В нарядах звезд были по-новому обыграны элементы ретро: Таюрская с прической с начесом предстала в платье с оборками розового цвета с эффектом "металлик". Прусикин надел пиджак оранжевого оттенка с обильным цветочным принтом.Однако не все подписчики остались в восторге от образов.В клипе Cream Soda были задействованы многие звезды – Александра Бортич, Екатерина Варнава, Гоген Солнцев и другие.
https://ria.ru/20211027/solntsev-1756542980.html
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знаменитости, екатерина варнава, софья таюрская, александра бортич
Подписчики сравнили новые образы Little Big с рулонами обоев
Подписчики сравнили новые образы Little Big с рулонами обоев в клипе Cream Soda "Подожгу"