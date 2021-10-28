https://ria.ru/20211028/lekarstvo-1756694446.html

Росздравнадзор заверил в большом запасе препарата "Иммуноглобулин"

Росздравнадзор заверил в большом запасе препарата "Иммуноглобулин" - РИА Новости, 28.10.2021

Росздравнадзор заверил в большом запасе препарата "Иммуноглобулин"

Более 188 тысяч упаковок препарата "Иммуноглобулин человека нормальный" находится в гражданском обороте на территории России, наличие препаратов на рынке... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T15:34

2021-10-28T15:34

2021-10-28T15:34

общество

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

здоровье - общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755181498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_30dd178eb7029aafc387b10ee2064b8e.jpg

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Более 188 тысяч упаковок препарата "Иммуноглобулин человека нормальный" находится в гражданском обороте на территории России, наличие препаратов на рынке контролируют Росздравнадзор и Минздрав РФ, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что фонд помощи больным первичным иммунодефицитом "Подсолнух" просит экстренно закупить иммуноглобулин, в том числе за рубежом. По информации СМИ, более половины пациентов, нуждающихся в этом жизненно важном препарате, почти два года получают его с перебоями или не получают совсем. Президент фонда Ирина Баркадзе рассказала, что они направляли девять запросов в государственные органы: администрацию президента, Минздрав, Минпромторг и Росздравнадзор."По данным федеральной государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов по состоянию на 28.10.2021 в гражданском обороте на территории Российской Федерации находится 188 045 упаковок (из них 55 021 упаковки в медицинских организациях) лекарственного препарата "Иммуноглобулин человека нормальный" отечественного производства и 45 420 упаковок (из них 8174 упаковки в медицинских организациях) лекарственного препарата "Иммуноглобулин человека нормальный" зарубежного производства", - говорится в сообщении.Наличие на рынке необходимых лекарственных препаратов находится на контроле Росздравнадзора и Минздрава России, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211026/bol-1756275256.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, россия