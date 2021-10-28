https://ria.ru/20211028/lekarstvo-1756694446.html
Росздравнадзор заверил в большом запасе препарата "Иммуноглобулин"
Росздравнадзор заверил в большом запасе препарата "Иммуноглобулин" - РИА Новости, 28.10.2021
Росздравнадзор заверил в большом запасе препарата "Иммуноглобулин"
Более 188 тысяч упаковок препарата "Иммуноглобулин человека нормальный" находится в гражданском обороте на территории России, наличие препаратов на рынке... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T15:34
2021-10-28T15:34
2021-10-28T15:34
общество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Более 188 тысяч упаковок препарата "Иммуноглобулин человека нормальный" находится в гражданском обороте на территории России, наличие препаратов на рынке контролируют Росздравнадзор и Минздрав РФ, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что фонд помощи больным первичным иммунодефицитом "Подсолнух" просит экстренно закупить иммуноглобулин, в том числе за рубежом. По информации СМИ, более половины пациентов, нуждающихся в этом жизненно важном препарате, почти два года получают его с перебоями или не получают совсем. Президент фонда Ирина Баркадзе рассказала, что они направляли девять запросов в государственные органы: администрацию президента, Минздрав, Минпромторг и Росздравнадзор."По данным федеральной государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов по состоянию на 28.10.2021 в гражданском обороте на территории Российской Федерации находится 188 045 упаковок (из них 55 021 упаковки в медицинских организациях) лекарственного препарата "Иммуноглобулин человека нормальный" отечественного производства и 45 420 упаковок (из них 8174 упаковки в медицинских организациях) лекарственного препарата "Иммуноглобулин человека нормальный" зарубежного производства", - говорится в сообщении.Наличие на рынке необходимых лекарственных препаратов находится на контроле Росздравнадзора и Минздрава России, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211026/bol-1756275256.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, россия
Росздравнадзор заверил в большом запасе препарата "Иммуноглобулин"
Росздравнадзор заверил, что более 188 тысяч упаковок "Иммуноглобулина" находится в обороте