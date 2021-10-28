Полиция Лаоса конфисковала более 55 миллионов таблеток амфетамина
Полиция Лаоса изъяла более 55 миллионов таблеток амфетамина и задержала двух подозреваемых
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Полиция Лаоса обнаружила и изъяла более 55 миллионов таблеток амфетамина и задержала двоих подозреваемых, сообщает интернет-версия местной газеты Vientiane Times.
По ее данным, ранее полиция северной провинции Бокэу остановила грузовик пивоварни и обнаружила среди ящиков с пивом 10 миллионов таблеток амфетамина. Водитель был задержан, но заявил, что не знал, что везет наркотики. По его словам, он должен был отвезти груз в столицу Лаоса Вьентьян.
По наводке водителя полиция задержала еще одного мужчину. В целом правоохранители конфисковали 262 мешка с 55,6 миллиона таблеток амфетамина и 65 пакетов с кристаллическим метамфетамином, передает газета. Также было изъято оружие. Оба подозреваемых будут находиться под стражей на время следствия.
Лаосская пивоварня Lao Brewery Company в своем заявлении опровергла причастность к инциденту.
"Случай с контрабандой наркотиков привлек наше внимание сегодня, так как полиция Бокэу остановила грузовик, который нелегально перевозил наркотики под прикрытием логотипа нашей компании Lao Brewery Company Co. на ящиках с пивом. Компания придерживается строгой политики по борьбе с контрабандой наркотиков … Мы подтвердили, что грузовик, остановленный полицией, не принадлежит ни Lao Brewery Company Co., ни нашим партнерам по логистике или дистрибьюции", - заявила пивоваренная компания в заявлении в Facebook.
Ранее после информации местного жителя о возможной перевозке наркотиков полиция Бокэу уже конфисковала шесть миллионов таблеток амфетамина, которые пытались провезти в пикапе, отмечает газета. Нарушители скрылись после того, как полицейские к ним приблизились.