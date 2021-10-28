https://ria.ru/20211028/kultura-1756687430.html

Выставка в Музее Победы расскажет об авторе "Смуглянки"

Выставка в Музее Победы расскажет об авторе "Смуглянки" - РИА Новости, 28.10.2021

Выставка в Музее Победы расскажет об авторе "Смуглянки"

Выставка, посвященная творческому пути композитора Анатолия Новикова, автора легендарной песни "Смуглянка", пройдет в субботу, в день его 125-летия, в Музее... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T15:00

2021-10-28T15:00

2021-10-28T15:00

великая отечественная война (1941-1945)

музей победы

культура

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Выставка, посвященная творческому пути композитора Анатолия Новикова, автора легендарной песни "Смуглянка", пройдет в субботу, в день его 125-летия, в Музее Победы, сообщает пресс-служба музея.Новиков – автор более 600 песен, посвященных патриотической, гражданской теме. В Музее Победы прозвучит радиопередача о его жизни и творчестве. С видеообращением к гостям музея выступит правнук великого композитора Григорий Петушков."Посетители смогут осмотреть выставку под музыкальное сопровождение артистов Москонцерта. Среди исполнителей - лауреаты международных и всероссийских конкурсов. Прозвучат такие песни, как "Смуглянка", "Эх, дороги…", "Гимн демократической молодежи мира" и многие другие произведения, музыку к которым написал Анатолий Новиков", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210430/muzey-1730749175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великая отечественная война (1941-1945), музей победы, культура