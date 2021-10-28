https://ria.ru/20211028/kuban-1756718986.html

На Кубани реализуют стратегию развития спортивных единоборств

На Кубани реализуют стратегию развития спортивных единоборств - РИА Новости, 28.10.2021

На Кубани реализуют стратегию развития спортивных единоборств

Краснодарский край реализует стратегию развития спортивных единоборств, сообщили в администрации региона. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T17:15

2021-10-28T17:15

2021-10-28T17:15

краснодарский край

общество

краснодарский край

александр власов

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КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости. Краснодарский край реализует стратегию развития спортивных единоборств, сообщили в администрации региона."Власти края разработали и реализуют стратегию, рассчитанную на 2021-2024 годы. Она позволит также усовершенствовать систему спортивного резерва", - говорится в сообщении.Как уточнил замгубернатора края Александр Власов, число занимающихся спортивными единоборствами в регионе увеличится на 11 тысяч человек."Дополнительно откроем 19 новых спортивных отделений в муниципальных образованиях края, где смогут тренироваться свыше 2,2 тысячи человек", - отметил вице-губернатор региона.В рамках стратегии предусмотрены мероприятия для повышения квалификации тренерского состава и спортивного мастерства членов сборных команд Кубани по спортивной борьбе, самбо, дзюдо и боксу.По данным минспорта региона, на сегодняшний день в крае работает более 260 отделений по спортивным единоборствам, в них тренируются свыше 40 тысяч человек. Также в Краснодарском крае в 706 образовательных учреждениях реализуют проект "Самбо в школу".

https://ria.ru/20211027/kuban-1756555760.html

https://ria.ru/20211026/parki-1756376695.html

краснодарский край

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общество, краснодарский край, александр власов