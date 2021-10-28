https://ria.ru/20211028/krym-1756686568.html

В крупные крымские ТЦ будут пускать по QR-коду

В крупные крымские ТЦ будут пускать по QR-коду - РИА Новости, 28.10.2021

В крупные крымские ТЦ будут пускать по QR-коду

Крупные торгово-развлекательные центры Крыма внесли в список общественных мест, куда можно попасть только при наличии QR-кода о вакцинации, соответствующие... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T14:56

2021-10-28T14:56

2021-10-28T15:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Крупные торгово-развлекательные центры Крыма внесли в список общественных мест, куда можно попасть только при наличии QR-кода о вакцинации, соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности."Дополнить абзац: "в торговые, торгово-развлекательные центры площадью 300 квадратных метров и более", - говорится в указе, опубликованном на сайте крымского правительства.В республике с 25 октября вступили в силу дополнительные ограничительные меры. В их числе режим QR-кодов для посещения общественных мест (рестораны, общепиты, ночные клубы, парикмахерские, спортзалы, музеи, кинотеатры, театры, цирк) и заселения в отели и гостиницы, а также самоизоляция по месту жительства граждан старше 65 лет. Кроме того, прекратили прием все офисы многофункционального центра предоставления госуслуг, а браки заключаются в присутствии не более 10 человек. Введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан.

https://ria.ru/20211028/medotvod-1756651814.html

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общество, республика крым, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм