https://ria.ru/20211028/krym-1756686568.html
В крупные крымские ТЦ будут пускать по QR-коду
В крупные крымские ТЦ будут пускать по QR-коду - РИА Новости, 28.10.2021
В крупные крымские ТЦ будут пускать по QR-коду
Крупные торгово-развлекательные центры Крыма внесли в список общественных мест, куда можно попасть только при наличии QR-кода о вакцинации, соответствующие... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T14:56
2021-10-28T14:56
2021-10-28T15:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Крупные торгово-развлекательные центры Крыма внесли в список общественных мест, куда можно попасть только при наличии QR-кода о вакцинации, соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности."Дополнить абзац: "в торговые, торгово-развлекательные центры площадью 300 квадратных метров и более", - говорится в указе, опубликованном на сайте крымского правительства.В республике с 25 октября вступили в силу дополнительные ограничительные меры. В их числе режим QR-кодов для посещения общественных мест (рестораны, общепиты, ночные клубы, парикмахерские, спортзалы, музеи, кинотеатры, театры, цирк) и заселения в отели и гостиницы, а также самоизоляция по месту жительства граждан старше 65 лет. Кроме того, прекратили прием все офисы многофункционального центра предоставления госуслуг, а браки заключаются в присутствии не более 10 человек. Введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан.
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общество, республика крым, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм
14:56 28.10.2021 (обновлено: 15:45 28.10.2021)
В крупные крымские ТЦ будут пускать по QR-коду
В крупные крымские ТЦ будут пускать только по QR-коду о вакцинации