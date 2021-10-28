https://ria.ru/20211028/krym-1756621157.html
Крым обновил антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки
Крым обновил антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки - РИА Новости, 28.10.2021
Крым обновил антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки
Рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Крыму продолжается, за последние сутки выявлен рекордные 681 случай, выписан из больниц 1001 человек,... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T10:11
2021-10-28T10:11
2021-10-28T10:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Крыму продолжается, за последние сутки выявлен рекордные 681 случай, выписан из больниц 1001 человек, сообщила пресс-служба минздрава республики.До этого максимальное суточное число заражений коронавирусом было выявлено 26 октября – 670. Антирекорд начал ежедневно обновляться с 2 октября. Тогда был зафиксирован 421 случай."За 27 октября зарегистрирован 681 случай новой коронавирусной инфекции. Количество выздоровевших за сутки составляет 1010 человек", - говорится в сообщении. Протестированы за сутки на коронавирус 12 127 человек. Всего с начала пандемии в республике выявлены 94 665 положительных на COVID-19, выздоровели 80 748, умерли с диагнозом COVID-19 - 2 944 человека (в том числе за последние сутки – 17).
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общество, республика крым, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Крым обновил антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки
В Крыму за сутки выявили антирекордный 681 случай заболеваемости COVID-19