https://ria.ru/20211028/krym-1756621157.html

Крым обновил антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

Крым обновил антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки - РИА Новости, 28.10.2021

Крым обновил антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

Рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Крыму продолжается, за последние сутки выявлен рекордные 681 случай, выписан из больниц 1001 человек,... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T10:11

2021-10-28T10:11

2021-10-28T10:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Крыму продолжается, за последние сутки выявлен рекордные 681 случай, выписан из больниц 1001 человек, сообщила пресс-служба минздрава республики.До этого максимальное суточное число заражений коронавирусом было выявлено 26 октября – 670. Антирекорд начал ежедневно обновляться с 2 октября. Тогда был зафиксирован 421 случай."За 27 октября зарегистрирован 681 случай новой коронавирусной инфекции. Количество выздоровевших за сутки составляет 1010 человек", - говорится в сообщении. Протестированы за сутки на коронавирус 12 127 человек. Всего с начала пандемии в республике выявлены 94 665 положительных на COVID-19, выздоровели 80 748, умерли с диагнозом COVID-19 - 2 944 человека (в том числе за последние сутки – 17).

https://ria.ru/20211028/krym-1756618945.html

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общество, республика крым, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии