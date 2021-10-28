https://ria.ru/20211028/krym-1756618945.html
Крым может стать первой бесковидной территорией России
Крым может стать первой бесковидной территорией России - РИА Новости, 28.10.2021
Крым может стать первой бесковидной территорией России
Крым может стать первой бесковидной территорией России благодаря введению экспресс-тестирования для приезжающих, сообщил генеральный директор Корпорации... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T09:51
2021-10-28T09:51
2021-10-28T09:51
распространение коронавируса
республика крым
новости - туризм
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Крым может стать первой бесковидной территорией России благодаря введению экспресс-тестирования для приезжающих, сообщил генеральный директор Корпорации развития Крыма Дмитрий Ворона.В Крыму до конца текущего года развернут производство и начнут выпуск экспресс-тестов по выявлению COVID-19. Соглашение по производству экспресс-тестовых систем "КрымТест" подписано с компанией "Уайт Продакт" (WhiteProduct). Глава Крыма Сергей Аксенов допустил введение экспресс-тестирования в следующем году для приезжающих в регион туристов."Новый подход позволит убедить людей двигаться к нам без оглядки и в том, что наша территория абсолютно безопасна. Так мы сможем стать первой COVID-Free территорией", - сказал Ворона в эфире телеканала "Крым 24".По его словам, Крым первым из регионов России начнет производство экспресс-тестов на COVID-19.
https://radiosputnik.ria.ru/20211025/krym-1756168008.html
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республика крым, новости - туризм, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Крым может стать первой бесковидной территорией России
Гендиректор Корпорации развития Крыма Ворона: регион может стать бесковидной территорией