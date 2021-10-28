В Крыму построят один из крупнейших логистических центров юга России
В Крыму построят один из крупнейших оптово-логистических центров юга России
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. В Крыму построят один из крупнейших логистических центров Юга России, инвестиционное соглашение о строительстве подпишут в ближайшее время, заявил генеральный директор Корпорации развития Крыма Дмитрий Ворона.
"Речь идет о крупном соглашении на 6 миллиардов рублей частных инвестиций, привлеченных в экономику республики. Новый логистический центр станет одним из крупнейших на юге страны и самым масштабным на территории республики", - сказал Ворона в эфире телеканала "Крым 24".
По его словам, реализация проекта позволит решить проблемы с перебоями поставок, резкими скачками цен и дефицитом некоторых товаров, с которыми республика сталкивается особенно в пик туристического сезона.
"Крымский инвестор заинтересован в строительстве оптово-логистического центра и сети продовольственных магазинов", - подчеркнул Ворона.
Кроме того, по его словам, в республике планируется строительство индустриального парка в Джанкое на севере Крыма.
"У нас задача вернуть промышленную славу Джанкойскому району и сформировать индустриальный парк. Это будут первые государственные технопарки. До нас этого не делал никто, и поэтому мы привлекали специалистов из других регионов", - сказал Ворона и добавил, что в перспективе парк может специализироваться на производстве техники.
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