https://ria.ru/20211028/krym-1756611284.html

В Крыму призвали Украину отказаться от претензий на скифское золото

В Крыму призвали Украину отказаться от претензий на скифское золото - РИА Новости, 28.10.2021

В Крыму призвали Украину отказаться от претензий на скифское золото

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала киевские власти одуматься и отказаться от претензий на скифское золото. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T08:13

2021-10-28T08:13

2021-10-28T09:35

общество

оон

севастополь

нидерланды

владимир путин

ситуация вокруг коллекции скифского золота

александр форманчук

анастасия гридчина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала киевские власти одуматься и отказаться от претензий на скифское золото.Во вторник Апелляционный суд Амстердама постановил передать коллекцию Украине, Москва намерена это обжаловать. По словам Гридчиной, в деле рано ставить точку."Передача Украине уникального крымского скифского золота — это нарушение всех международных норм, 650 уникальных артефактов никогда не принадлежали Украине. Празднование официального Киева победы в нидерландском суде <…> похоже на торжество воров и чернокопателей", — добавила она.В свою очередь, глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что нынешняя украинская власть неспособна здравомысляще воспринимать международную реальность. По его мнению, если бы в Киеве придерживались принципа добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, то не стали бы блокировать возвращение артефактов в Крым."Сегодня, к сожалению, все, что вредит России, доставляет киевским властям удовольствие. Поэтому в деле со скифским золотом они с удовольствием потирают руки. Поэтому нам надо оспорить решение суда и накапливать материалы для будущих судебных процессов", — подчеркнул Форманчук.Скифское золотоКоллекцию скифского золота из четырех крымских музеев — около двух тысяч объектов — вывезли на выставку в Музей Алларда Пирсона в столице Нидерландов в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года Университет Амстердама — куратор культурной институции — решил не возвращать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил передать объекты Киеву в соответствии с голландским законом о культурном наследии. Крымская сторона обжаловала это, и через три года суд принял промежуточное решение, что норма к этому делу не применима.Двадцать шестого октября этого года апелляционный суд Амстердама постановил, что Музей Алларда Пирсона должен сдать золото на хранение Украине "до стабилизации ситуации" на полуострове. При этом инстанция подчеркнула, что не рассматривала вопрос о его принадлежности, только о передаче. Коллекция останется в Нидерландах минимум на три месяца, в течение которых возможна кассация.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев всегда возвращает свое: "сначала вернем скифское золото, а потом и Крым".Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал решение суда политическим и заявил, что борьба за возвращение музейных ценностей будет продолжена.

https://radiosputnik.ria.ru/20211027/zakharova-1756532033.html

https://ria.ru/20211026/zoloto-1756141775.html

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общество, оон, севастополь, нидерланды, владимир путин, ситуация вокруг коллекции скифского золота, александр форманчук, анастасия гридчина, россия