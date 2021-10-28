https://ria.ru/20211028/krazha-1756606952.html
Касперская назвала самые популярные схемы кражи денег у россиян
Касперская назвала самые популярные схемы кражи денег у россиян - РИА Новости, 28.10.2021
Касперская назвала самые популярные схемы кражи денег у россиян
У мошенников есть много схем, направленных на дистанционное воровство денег россиян, при этом можно выделить три наиболее популярные, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T05:00
2021-10-28T05:00
2021-10-28T09:51
общество
технологии
infowatch
наталья касперская
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749227598_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3febfadf4310909c253f52a5a58bfc74.jpg
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. У мошенников есть много схем, направленных на дистанционное воровство денег россиян, при этом можно выделить три наиболее популярные, сообщила РИА Новости президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.Первую схему, по ее словам, можно назвать "легкий заработок". Мошенники рассылают письма по электронной почте, сулящие деньги. "Получатель письма переходит по ссылке, попадает на скам‑сайт. Его просят оплатить "агентское вознаграждение". "Вознаграждение" уходит злоумышленникам", — рассказала эксперт.Кроме этого, по ее словам, человек рискует сохранностью персональных, платежных данных, которые вводил на сайте. Злоумышленники крадут их и пользуются ими, чтобы снять деньги. По данным "Лаборатории Касперского", таких писем в России — миллионы. Так, во втором квартале в России их выявили два миллиона, что втрое больше, чем в первом квартале.Вторая популярная схема — "уголовное дело". Мошенники, представляющиеся сотрудниками МВД или других органов, сообщают по телефону клиентам банков, что против них возбуждено уголовное дело по заявлению ЦБ. В процессе разговора им удается выманить у жертв данные, которые позволяют похитить их деньги.Замыкает тройку успешных уловок "кредит на ваше имя плюс резервный счет". В этом случае злоумышленник звонит человеку от имени банка, сообщает, что мошенники хотят оформить онлайн-кредит на его имя. Чтобы "предотвратить это", жертву убеждают самостоятельно оформить кредит на ту же сумму, обналичить средства и перечислить их на "резервный счет" для мгновенного погашения долга, рассказала эксперт.По данным Банка России, количество хищений у клиентов банков во втором квартале текущего года выросло на 23 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 236,97 тысячи, объем таких мошеннических операций вырос в 1,4 раза, до трех миллиардов рублей. За это время ЦБ инициировал блокировку 11,8 тысячи телефонных номеров мошенников, что более чем в два раза больше показателя за тот же период 2020 года.
https://ria.ru/20211026/moshenniki-1756228357.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211020/moshenniki-1755216869.html
https://ria.ru/20211015/moshenniki-1754548265.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749227598_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0563d21ead6bd76632394a7d35180eae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, infowatch, наталья касперская, россия
05:00 28.10.2021 (обновлено: 09:51 28.10.2021)
Касперская назвала самые популярные схемы кражи денег у россиян
Президент InfoWatch Касперская назвала три самые популярные схемы кражи денег у россиян
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.
У мошенников есть много схем, направленных на дистанционное воровство денег россиян, при этом можно выделить три наиболее популярные, сообщила РИА Новости президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская
.
Первую схему, по ее словам, можно назвать "легкий заработок". Мошенники рассылают письма по электронной почте, сулящие деньги. "Получатель письма переходит по ссылке, попадает на скам‑сайт. Его просят оплатить "агентское вознаграждение". "Вознаграждение" уходит злоумышленникам", — рассказала эксперт.
Кроме этого, по ее словам, человек рискует сохранностью персональных, платежных данных, которые вводил на сайте. Злоумышленники крадут их и пользуются ими, чтобы снять деньги. По данным "Лаборатории Касперского
", таких писем в России
— миллионы. Так, во втором квартале в России их выявили два миллиона, что втрое больше, чем в первом квартале.
Вторая популярная схема — "уголовное дело". Мошенники, представляющиеся сотрудниками МВД или других органов, сообщают по телефону клиентам банков, что против них возбуждено уголовное дело по заявлению ЦБ. В процессе разговора им удается выманить у жертв данные, которые позволяют похитить их деньги.
Замыкает тройку успешных уловок "кредит на ваше имя плюс резервный счет". В этом случае злоумышленник звонит человеку от имени банка, сообщает, что мошенники хотят оформить онлайн-кредит на его имя. Чтобы "предотвратить это", жертву убеждают самостоятельно оформить кредит на ту же сумму, обналичить средства и перечислить их на "резервный счет" для мгновенного погашения долга, рассказала эксперт.
По данным Банка России, количество хищений у клиентов банков во втором квартале текущего года выросло на 23 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 236,97 тысячи, объем таких мошеннических операций вырос в 1,4 раза, до трех миллиардов рублей. За это время ЦБ инициировал блокировку 11,8 тысячи телефонных номеров мошенников, что более чем в два раза больше показателя за тот же период 2020 года.