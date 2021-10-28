https://ria.ru/20211028/kran-1756610129.html

Застройщик сообщил об исправности крана в Хабаровске, где погиб рабочий

Застройщик сообщил об исправности крана в Хабаровске, где погиб рабочий - РИА Новости, 28.10.2021

Застройщик сообщил об исправности крана в Хабаровске, где погиб рабочий

Кран, упавший на строящуюся в Хабаровске детскую поликлинику, находился в исправном состоянии, техника имеет действующие допуски и документы, сообщил РИА... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T07:50

2021-10-28T07:50

2021-10-28T07:53

происшествия

хабаровск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ХАБАРОВСК, 28 окт - РИА Новости. Кран, упавший на строящуюся в Хабаровске детскую поликлинику, находился в исправном состоянии, техника имеет действующие допуски и документы, сообщил РИА Новости представитель фирмы-застройщика "Капторстрой".Во вторник, 26 октября, около шести часов вечера на строящееся здание детской поликлиники в границах улиц Павла Морозова и Вахова в Хабаровске обрушился башенный кран. В связи с ЧП погиб работник подрядной организации, крановщик с черепно-мозговой травмой и переломом голени в тяжелом состоянии госпитализирован в ККБ №2, сообщали в минздраве края.Он уточнил, что погибший - гастарбайтер, гражданин Узбекистана. "Был наемным рабочим наших субподрядчиков. Он вышел на подработку на один день убрать строительный мусор. Его гибель - трагическая случайность, потому что два человека стояло в тот момент рядом, а его случайно стропой от крана задело. При повороте стрелы верхняя часть крана стала заваливаться назад, в сторону противовеса, отломилась от башни и рухнула на объект", - добавил собеседник.СК заведено уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее гибель человека (ст. 216 УК РФ). По статье предусмотрено максимальное наказание - лишение свободы до 5 лет. Кому будет предъявлено обвинение – выжившему крановщику или должностному лицу застройщика, следствием не уточняется. По данным управления, "завершен осмотр места происшествия, проведены обыски и выемки, допрошен широкий круг свидетелей, назначены экспертизы". Прокуратура края также проводит проверку на соблюдение исполнения законодательства в сфере охраны труда и техники безопасности.Здание детской поликлиники возводится по заказу краевого минстроя с марта 2020 года. Строительно-монтажные работы там должны быть завершены по плану к декабрю текущего года. Новое здание, в которое переедет нынешняя детская поликлиника №17, откроется для первых посетителей уже в середине 2022 года с учетом монтажа оборудования, сообщал в июне этого года Михаил Дегтярев, тогда он был в должности врио губернатора края. Современная поликлиника рассчитана на 400 посещений в смену.

https://radiosputnik.ria.ru/20211026/kran-1756280145.html

https://ria.ru/20211026/kran-1756280448.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, хабаровск, следственный комитет россии (ск рф), россия