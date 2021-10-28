07:50 28.10.2021 (обновлено: 07:53 28.10.2021)
Застройщик сообщил об исправности крана в Хабаровске, где погиб рабочий
"Капторстрой" сообщил, что упавший кран в Хабаровске, где погиб рабочий, был исправен
© РИА Новости / Юрий Золотарев / Перейти в фотобанкПадение строительного крана на строящуюся поликлинику в Хабаровске
ХАБАРОВСК, 28 окт - РИА Новости. Кран, упавший на строящуюся в Хабаровске детскую поликлинику, находился в исправном состоянии, техника имеет действующие допуски и документы, сообщил РИА Новости представитель фирмы-застройщика "Капторстрой".
Во вторник, 26 октября, около шести часов вечера на строящееся здание детской поликлиники в границах улиц Павла Морозова и Вахова в Хабаровске обрушился башенный кран. В связи с ЧП погиб работник подрядной организации, крановщик с черепно-мозговой травмой и переломом голени в тяжелом состоянии госпитализирован в ККБ №2, сообщали в минздраве края.
"Допуски все есть, документально все готово, все проверено Гостехнадзором, все в норме. Техосмотр крана проводится как положено, раз в три или шесть месяцев. Компания работает уже 17 лет, а пострадавший крановщик работает с нашей компанией давно, он опытный, мужчина взрослый, нареканий к нему не возникало. Сейчас идет следствие: возможно, какой-то противовес там установился или кран оторвался, пока точно не знаем. По статистике очень часто краны падают. Поэтому от этого никто не застрахован", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что погибший - гастарбайтер, гражданин Узбекистана. "Был наемным рабочим наших субподрядчиков. Он вышел на подработку на один день убрать строительный мусор. Его гибель - трагическая случайность, потому что два человека стояло в тот момент рядом, а его случайно стропой от крана задело. При повороте стрелы верхняя часть крана стала заваливаться назад, в сторону противовеса, отломилась от башни и рухнула на объект", - добавил собеседник.
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СК заведено уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее гибель человека (ст. 216 УК РФ). По статье предусмотрено максимальное наказание - лишение свободы до 5 лет. Кому будет предъявлено обвинение – выжившему крановщику или должностному лицу застройщика, следствием не уточняется. По данным управления, "завершен осмотр места происшествия, проведены обыски и выемки, допрошен широкий круг свидетелей, назначены экспертизы". Прокуратура края также проводит проверку на соблюдение исполнения законодательства в сфере охраны труда и техники безопасности.
Здание детской поликлиники возводится по заказу краевого минстроя с марта 2020 года. Строительно-монтажные работы там должны быть завершены по плану к декабрю текущего года. Новое здание, в которое переедет нынешняя детская поликлиника №17, откроется для первых посетителей уже в середине 2022 года с учетом монтажа оборудования, сообщал в июне этого года Михаил Дегтярев, тогда он был в должности врио губернатора края. Современная поликлиника рассчитана на 400 посещений в смену.
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