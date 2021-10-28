https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756770424.html

Число заболевших COVID-19 в Петербурге пока не уменьшилось

Число заболевших COVID-19 в Петербурге пока не уменьшилось - РИА Новости, 28.10.2021

Число заболевших COVID-19 в Петербурге пока не уменьшилось

Власти Петербурга пока не фиксируют снижения количества пациентов с коронавирусом, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T22:17

2021-10-28T22:17

2021-10-28T22:35

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Власти Петербурга пока не фиксируют снижения количества пациентов с коронавирусом, сообщил губернатор города Александр Беглов."Пока мы не видим снижения. Наша медицина испытывает дополнительные нагрузки", - сказал он в эфире телеканала "78".В настоящее время в больницах находятся 6,45 тысячи пациентов с COVID-19, около 38 тысяч человек лечатся амбулаторно, сообщил губернатор."Активных больных сейчас 44,5 тысячи, это много. В стационарах находятся 6,45 тысячи человек и около 38 тысяч лечатся амбулаторно", - сказал он.По словам Беглова, в настоящее время в Петербурге работают 18 "красных зон" для пациентов с коронавирусом и пневмониями, развернуто более 9 тысяч коек для таких пациентов. "Мы готовы вводить дополнительные "красные зоны", но эти дополнительные зоны (вводятся) за счет плановых больных… За счет плановых больных, за счет профильных стационаров мы открываем инфекционные койки", - отметил он.Губернатор добавил, что власти стараются сохранить как можно больше коек для оказания плановой медпомощи.

https://ria.ru/20211028/simptomy-1756746633.html

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