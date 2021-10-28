https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756716297.html

В Москве ежедневно выявляют около тысячи заразившихся коронавирусом детей

В Москве ежедневно выявляют около тысячи заразившихся коронавирусом детей - РИА Новости, 28.10.2021

В Москве ежедневно выявляют около тысячи заразившихся коронавирусом детей

В Москве ежедневно около тысячи детей заражаются SARS-CoV-2, заявила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T17:02

2021-10-28T17:02

2021-10-28T18:39

распространение коронавируса

москва

общество

дети

здоровье - общество

анастасия ракова

коронавирусы

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755564121_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fbb6659410cf3d0689785db1f8285a33.jpg

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В Москве ежедневно около тысячи детей заражаются SARS-CoV-2, заявила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.По словам чиновницы, каждый день в больницы попадают от 20 до 30 детей. На сегодняшний день в клиниках семеро маленьких пациентов болеют в очень тяжелой форме, двое из них на ИВЛ.Во вторник министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что по всей стране коронавирусом заражено почти 60 тысяч детей, у половины пациентов младшей возрастной группы остро проявляются симптомы. По его словам, по сравнению с прошлым годом в этой категории заболеваемость COVID-19 "кратно выросла".В последние дни Россия обновляет максимумы по числу смертей и новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в стране умерли 1159 пациентов с COVID-19, инфицированных стало на 40 096 больше.Власти напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211028/vaktsina-1756694112.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество, дети, здоровье - общество, анастасия ракова , коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии