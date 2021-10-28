17:02 28.10.2021 (обновлено: 18:39 28.10.2021)
В Москве ежедневно выявляют около тысячи заразившихся коронавирусом детей
Ракова: в Москве ежедневно выявляют около тысячи заразившихся коронавирусом детей
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛечение детей с COVID-19 в ГБУЗ "ДГКБ им. З.А. Башляевой"
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В Москве ежедневно около тысячи детей заражаются SARS-CoV-2, заявила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"За весь период коронавируса у нас где-то около 200 тысяч детей переболело, и если раньше мы имели 200-300 заболевших детей в день, то теперь это около тысячи", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
По словам чиновницы, каждый день в больницы попадают от 20 до 30 детей. На сегодняшний день в клиниках семеро маленьких пациентов болеют в очень тяжелой форме, двое из них на ИВЛ.
Во вторник министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что по всей стране коронавирусом заражено почти 60 тысяч детей, у половины пациентов младшей возрастной группы остро проявляются симптомы. По его словам, по сравнению с прошлым годом в этой категории заболеваемость COVID-19 "кратно выросла".
В последние дни Россия обновляет максимумы по числу смертей и новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в стране умерли 1159 пациентов с COVID-19, инфицированных стало на 40 096 больше.
Власти напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
Опрос
Будете ли вы прививать своего ребенка от COVID-19?