https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756632009.html
В России за сутки выписали 29 318 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 29 318 человек после COVID-19 - РИА Новости, 28.10.2021
В России за сутки выписали 29 318 человек после COVID-19
За сутки в России выписаны 29 318 человек после COVID-19, за все время - 7 272 053, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T11:06
2021-10-28T11:06
2021-10-28T11:06
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. За сутки в России выписаны 29 318 человек после COVID-19, за все время - 7 272 053, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 29 318 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России – 7 272 053", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 5232, Санкт-Петербурге - 3154, Подмосковье - 2951.
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выписали 29 318 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 29 318 человек после COVID-19, за все время — 7 272 053