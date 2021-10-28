11:03 28.10.2021 (обновлено: 12:33 28.10.2021)
В России впервые выявили более 40 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В России впервые с начала пандемии выявили более 40 тысяч случаев COVID-19 за сутки
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛечение больных с COVID-19 в резервном госпитале в АТЦ "Москва"
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Впервые за время эпидемии коронавируса в России количество заболевших COVID-19 за сутки преодолело отметку в сорок тысяч, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.
"Подтвержденных случаев <…> — 40 096 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3539 (8,8 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Больше всего заразившихся SARS-CoV-2 за указанный период зарегистрировали в Москве (8440; накануне было 5789), Санкт-Петербурге (3186) и Московской области (2639); меньше всего — в Магаданской области (31), Ненецком и Чукотском автономных округах (по 18).
Число перенесших коронавирус в стране достигло 8 392 697, темп прироста составляет 0,48 процента.
Пробит очередной максимум по количеству смертей: за сутки медики зафиксировали 1159 летальных исходов, за все время — 235 057. В частности, в Москве скончались 95 пациентов, в Санкт-Петербурге — 70, в Нижегородской области — 45. Выписались 29 318 зараженных, всего — 7 272 053.
В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 250 миллионов инфицированных, почти пять миллионов погибли. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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