https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756631543.html

В России впервые выявили более 40 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В России впервые выявили более 40 тысяч случаев COVID-19 за сутки - РИА Новости, 28.10.2021

В России впервые выявили более 40 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Впервые за время эпидемии коронавируса в России количество заболевших COVID-19 за сутки преодолело отметку в сорок тысяч, следует из данных оперативного штаба... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T11:03

2021-10-28T11:03

2021-10-28T12:33

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Впервые за время эпидемии коронавируса в России количество заболевших COVID-19 за сутки преодолело отметку в сорок тысяч, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции."Подтвержденных случаев <…> — 40 096 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3539 (8,8 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Больше всего заразившихся SARS-CoV-2 за указанный период зарегистрировали в Москве (8440; накануне было 5789), Санкт-Петербурге (3186) и Московской области (2639); меньше всего — в Магаданской области (31), Ненецком и Чукотском автономных округах (по 18).Число перенесших коронавирус в стране достигло 8 392 697, темп прироста составляет 0,48 процента.Пробит очередной максимум по количеству смертей: за сутки медики зафиксировали 1159 летальных исходов, за все время — 235 057. В частности, в Москве скончались 95 пациентов, в Санкт-Петербурге — 70, в Нижегородской области — 45. Выписались 29 318 зараженных, всего — 7 272 053.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 250 миллионов инфицированных, почти пять миллионов погибли. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211028/covindex-1756619959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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