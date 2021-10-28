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В Москве выявили 8440 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 8440 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 28.10.2021
В Москве выявили 8440 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве (8440), Санкт-Петербурге (3186), Подмосковье (2639), сообщили журналистам в... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T11:02
2021-10-28T11:02
2021-10-28T11:02
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общество
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве (8440), Санкт-Петербурге (3186), Подмосковье (2639), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва 8440; 2. Санкт-Петербург 3186; 3. Московская область 2639", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Магаданской области - 31, Ненецком и Чукотском автономных округах - по 18.
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В Москве выявили 8440 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 8440 новых случаев заражения коронавирусом