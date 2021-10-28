https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756611542.html

Кузбасс обновил антирекорд по числу заболевших COVID-19

Кузбасс обновил антирекорд по числу заболевших COVID-19 - РИА Новости, 28.10.2021

Кузбасс обновил антирекорд по числу заболевших COVID-19

Кузбасс вновь обновил суточный антирекорд по числу заболевших коронавирусом, заразились 289 человек, следует из сообщения оперштаба региона. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T08:18

2021-10-28T08:18

2021-10-28T08:18

распространение коронавируса

кемеровская область

новокузнецк

междуреченск

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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КЕМЕРОВО, 28 окт - РИА Новости. Кузбасс вновь обновил суточный антирекорд по числу заболевших коронавирусом, заразились 289 человек, следует из сообщения оперштаба региона."За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 289 случаев заражения коронавирусной инфекцией… Четыре пациента скончались", – говорится в сообщении.Уточняется, что наибольшее число заразившихся выявлено в Кемерове (38), Новокузнецке (37) и Междуреченске (28).Предыдущий антирекорд в Кузбассе был зафиксирован 27 октября текущего года – 281 заболевший.По данным на четверг, всего с начала пандемии в Кемеровской области выявлены 62 727 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 59 502 пациента, 1445 человек скончались.

https://ria.ru/20211028/zaschita-1756607993.html

кемеровская область

новокузнецк

междуреченск

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кемеровская область, новокузнецк, междуреченск, коронавирус covid-19, коронавирус в россии