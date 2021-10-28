https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756557595.html

"Правила ужесточили". Какие ограничения ждут россиян на выходных

"Правила ужесточили". Какие ограничения ждут россиян на выходных - РИА Новости, 28.10.2021

"Правила ужесточили". Какие ограничения ждут россиян на выходных

На минувшей неделе Владимир Путин объявил дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими — из-за роста заболеваемости. Регионы получили право вводить такие меры раньше РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T08:00

2021-10-28T08:00

2021-10-28T13:29

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. На минувшей неделе Владимир Путин объявил дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими — из-за роста заболеваемости. Регионы получили право вводить такие меры раньше или продлевать их действие. Где самые жесткие ограничения и сохранятся ли они после вынужденных каникул, разбиралось РИА Новости."Готовиться к новогодним праздникам"Ни карантина, ни изоляции как таковых в России нет. "Эти грядущие девять или семь дней — не локдаун. Нам нужно готовиться к новогодним праздникам. Эти семь дней необходимо использовать для того, чтобы привиться. Это единственный способ остановить распространение коронавируса и хорошо встретить Новый год", — сказала 27 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Первого канала.Она напомнила, что длинные выходные в майские праздники сдержали рост заболеваемости.Российские антиковидные меры пока действительно мягкие. Не ограничивают передвижение по стране, как, например, в Китае. Там администрация города Ланьчжоу 26 октября объявила "управление закрытого типа" и ввела пропускную систему во всех микрорайонах. В России же власти даже не собираются запрещать путешествия между регионами в нерабочие дни, о чем тоже заявил Дмитрий Песков.Однако локальные ограничения все же есть — вплоть до блокпостов и комендантского часа.Черноморское побережьеНа автомагистралях и на вокзале Севастополя организуют проверку документов у всех въезжающих и выезжающих с 30 октября по 7 ноября — поскольку ожидают много туристов. Пустят в город с QR-кодом или с медотводом от вакцинации — если ПЦР-тест отрицательный. Для контроля губернатор Михаил Развожаев распорядился поставить блокпосты.В республике требуют QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, для входа в бары и кафе. Работники сферы туризма обязаны вакцинироваться. Экскурсии для групп больше десяти человек запретили. Люди старше 65 лет не должны покидать дома.В Краснодарском крае тоже ждут гостей и гайки не закручивают. По расчетам мэрии Сочи, из-за нерабочих дней курорт посетят 120 тысяч отдыхающих — это сравнимо с летним сезоном.Отели на местных курортах примут постояльцев даже с первым компонентом вакцины. Но пойти в кафе без QR-кода и справки не получится. Эти меры действуют в Сочи, Геленджике, Анапе, Горячем Ключе, Ейске и поселениях Туапсинского района. В других населенных пунктах ограничения мягче.МоскваВ столице закрыты непродуктовые магазины, рестораны, кинотеатры, зоопарки, солярии, бани, спортзалы и парикмахерские. Общепит — только навынос. Прекращает работу стоматология, но экстренную помощь окажут. Школьников отправили на каникулы. Некоторые вузы, включая МГУ, временно перешли на дистанционку.Вспоминая самый первый локдаун 2020 года, в мэрии особо подчеркнули: сейчас в столице можно свободно гулять по улицам и паркам без каких-либо справок и QR-кодов. Однако заблокируют социальные карты невакцинированных людей старше шестидесяти лет.Аналогичные меры ввели в Подмосковье.Ранее столичные власти опровергли информацию некоторых СМИ, что в городе планируют продлить нерабочие дни, объявленные мэром Сергеем Собяниным с 28 октября по 7 ноября.Однако в Москве на время "каникул", возможно, появится необычное для России ограничение — на продажу алкоголя. По данным источника "Ведомостей", меры затронут около двухсот магазинов. Но есть шанс, что популярные точки будут работать, поскольку торгуют и продуктами питания.Северо-ЗападНа территории Калининградской области — тоже популярном у туристов направлении — более строгий режим.С 28 октября по 7 ноября в гостиницы заселяют только по QR-коду, справке о перенесенном за последние полгода коронавирусе или по ПЦР-тесту, проведенному не ранее чем за трое суток до заезда. Рестораны в гостиницах обслуживают исключительно постояльцев, другие объекты общепита будут работать только навынос или с доставкой.Закроют все торговые центры и магазины, кроме продовольственных. Отменят групповые экскурсии.Узнав о запретах, туристы начали аннулировать путевки в Калининград, отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).Еще более радикально действуют власти Санкт-Петербурга. Там с 30 октября остановят работу торговых центров, кинотеатров, салонов красоты, бань, спортзалов и непродуктовых магазинов. Отменят все массовые мероприятия — включая торжественную регистрацию брака. Даже госуслуги будут предоставлять с некоторыми ограничениями. Рестораны и кафе обслужат гостей только навынос — кроме общепита на вокзалах и автозаправках.И все же Петербург держит марку культурной столицы: театры и музеи не закроют. Правда, пояснил журналистам вице-губернатор Борис Пиотровский, попасть туда можно будет только по заранее проданным билетам — и, конечно, по QR-коду с полной вакцинацией или медотводом.Пиотровский обратил внимание, что привитых зарубежными вакцинами в культурные учреждения все-таки не пустят. Зато для заселения в отель достаточно ПЦР-теста.За УраломСамое жесткое из ограничений ввели с 28 октября в Хакасии — комендантский час. До 8 ноября нельзя покидать дома с десяти вечера до шести утра. Хотя есть исключения: обращение за медпомощью, занятия спортом, прогулки в одиночку, с детьми или с домашними животными, а также следование к месту работы, домой, на дачу, в магазин.Разумеется, ночью нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а если вышел на улицу по службе — то и справку из организации.Такими мерами в Хакасии надеются разорвать цепочку заболеваемости, объяснил во "ВКонтакте" глава республики Валентин Коновалов. Он добавил, что стремительно заканчиваются места в больницах региона — поскольку "количество госпитализированных пациентов в последние недели значительно превышает число выписавшихся".Еще одна "горячая точка" на карте Сибири — Тюменская область. Там на пандемийные каникулы закроют все учреждения, кроме компаний непрерывного цикла — энергетиков, водоснабжающих организаций, некоторых заводов, предприятий связи. Об этом сообщил губернатор Александр Моор.Также, по словам Моора, не будут работать кафе, рестораны, спорткомплексы, торговые центры, вузы, школы, кружки.Губернатор подчеркнул: за год число заразившихся в регионе выросло на 15 тысяч процентов.От Брянска до ЧукоткиУсилили противопандемийные ограничения в Ростовской, Смоленской, Брянской и Омской областях, на Ставрополье. Вскоре ужесточения придут в Удмуртию, Марий Эл, Чувашию, Адыгею, Ульяновскую, Саратовскую, Рязанскую, Владимирскую и Самарскую области, на Чукотку, в Приморский край. Об этом заявил 26 октября министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Некоторые регионы вводили защитные меры еще до указа президента. Например, в Татарстане QR-коды для посещения мест массового скопления людей необходимы с 11 октября. Никаких принципиально новых запретов на время "каникул" в республике не добавили.Между тем в стране вырос спрос на вакцинацию. По словам Михаила Мурашко, доля иммунизированных среди тяжелобольных коронавирусом — менее 0,03 процента, а подавляющее большинство пациентов, попавших в стационары, не прививались.Медики допускают, что введение "каникул" поможет снизить заболеваемость — судя по опыту, долгие майские праздники действительно разорвали цепочку заражений.

https://ria.ru/20210715/koronavirus-1741287629.html

https://ria.ru/20211023/koronavirus-1755870257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, севастополь, дмитрий песков, здоровье - общество, михаил мурашко, ассоциация туроператоров россии (атор), россия, коронавирус covid-19