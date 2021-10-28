https://ria.ru/20211028/koreya-1756670993.html

Разведка Южной Кореи опровергла слухи о двойнике Ким Чен Ына

Разведка Южной Кореи опровергла слухи о двойнике Ким Чен Ына - РИА Новости, 28.10.2021

Разведка Южной Кореи опровергла слухи о двойнике Ким Чен Ына

Лидер КНДР Ким Чен Ын потерял 20 килограммов, но признаков проблем со здоровьем у него нет, передало в четверг южнокорейское информационное агентство Рёнхап со... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T13:47

2021-10-28T13:47

2021-10-28T13:47

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын потерял 20 килограммов, но признаков проблем со здоровьем у него нет, передало в четверг южнокорейское информационное агентство Рёнхап со ссылкой на данные разведки.По информации агентства, государственное разведывательное управление Южной Кореи на закрытом заседании парламента страны опровергло слухи о том, что вместо Ким Чен Ына на публике якобы появляется его двойник. Просто лидер КНДР похудел, когда как раньше весил предположительно 140 килограммов.На днях в американских СМИ утверждалось, что Ким Чен Ын был будто бы отстранен от власти его сестрой летом этого года, а вместо него действует двойник.Как сообщает Рёнхап, южнокорейская разведка использовала "технологии искусственного интеллекта и другие научные методы", чтобы проанализировать состояние здоровья Ким Чен Ына по его изображениям.Ким Чен Ын пришел к власти после смерти своего отца Ким Чен Ира в конце 2011 года. Его дед Ким Ир Сен был основателем КНДР, он скончался в 1994 году. В Северной Корее власть передается по наследству из соображений, что отец никогда не предаст заветы своего отца. Есть ли возможный наследник Ким Чен Ына, не известно.

https://radiosputnik.ria.ru/20210930/1752539960.html

кндр (северная корея)

южная корея

корейский полуостров

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