Дети Вологодчины приняли участие в экологическом конкурсе Росприроднадзора
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПересохшая река Кирпильцы у хутора Беднягина в Краснодарском крае
ВОЛОГДА, 28 окт – РИА Новости. Дети Вологодской области приняли участие в международной детско-юношеской премии Росприроднадзора "Экология - дело каждого", ее итоги будут подведены в конце года, сообщил начальник областного Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Дмитрий Банников.
Премия "Экология - дело каждого" учреждена Федеральной службой по надзору в сфере природопользования в марте этого года и проводится в соответствии с национальными целями развития страны. Главная задача проекта - экологическое просвещение, популяризация темы экологии и культуры ответственного отношения к природным ресурсам.
"Уровень экологического образования и просвещения населения с каждым годом растет, и нам удается вовлечь молодое поколение в природоохранную деятельность региона", - сказал Банников.
По его словам, конкурсы такого масштаба позволяют выявлять и поддерживать талантливых детей и вовлекать их в общероссийское экологическое движение, учат реализовывать проекты, направленные на охрану и улучшение состояния окружающей среды, формируют благоприятные условия для повышения экологической культуры и экологического сознания учащихся.
Вологодская область представила на премию Росприроднадзора десять работ. Всего с 1 апреля по 1 октября 2021 года для участия в премии поступили 9,5 тысяч заявок и прошли отбор около 6 тысяч заявок из всех регионов России и 27 стран ближнего и дальнего зарубежья. Из Северо-Западного Федерального округа поступили более 300 работ. В шорт-лист жюри прошло около 650 финалистов из разных регионов России и зарубежных стран по 12 номинациям среди которых "Экомультфильм", "Юный экоблогер", "Сохраним Планету вместе" и другие.
Порядка 50 победителей премии примут участие в экосмене во Всероссийском детском центре "Орленок".