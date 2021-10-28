https://ria.ru/20211028/konkurs-1756736788.html

Дети Вологодчины приняли участие в экологическом конкурсе Росприроднадзора

Дети Вологодчины приняли участие в экологическом конкурсе Росприроднадзора - РИА Новости, 28.10.2021

Дети Вологодчины приняли участие в экологическом конкурсе Росприроднадзора

Дети Вологодской области приняли участие в международной детско-юношеской премии Росприроднадзора "Экология - дело каждого", ее итоги будут подведены в конце... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T18:45

2021-10-28T18:45

2021-10-28T18:45

вологодская область

вологодская область

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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ВОЛОГДА, 28 окт – РИА Новости. Дети Вологодской области приняли участие в международной детско-юношеской премии Росприроднадзора "Экология - дело каждого", ее итоги будут подведены в конце года, сообщил начальник областного Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Дмитрий Банников.Премия "Экология - дело каждого" учреждена Федеральной службой по надзору в сфере природопользования в марте этого года и проводится в соответствии с национальными целями развития страны. Главная задача проекта - экологическое просвещение, популяризация темы экологии и культуры ответственного отношения к природным ресурсам.По его словам, конкурсы такого масштаба позволяют выявлять и поддерживать талантливых детей и вовлекать их в общероссийское экологическое движение, учат реализовывать проекты, направленные на охрану и улучшение состояния окружающей среды, формируют благоприятные условия для повышения экологической культуры и экологического сознания учащихся.Вологодская область представила на премию Росприроднадзора десять работ. Всего с 1 апреля по 1 октября 2021 года для участия в премии поступили 9,5 тысяч заявок и прошли отбор около 6 тысяч заявок из всех регионов России и 27 стран ближнего и дальнего зарубежья. Из Северо-Западного Федерального округа поступили более 300 работ. В шорт-лист жюри прошло около 650 финалистов из разных регионов России и зарубежных стран по 12 номинациям среди которых "Экомультфильм", "Юный экоблогер", "Сохраним Планету вместе" и другие.Порядка 50 победителей премии примут участие в экосмене во Всероссийском детском центре "Орленок".

https://ria.ru/20211004/deputaty-1753042566.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вологодская область, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)