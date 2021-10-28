https://ria.ru/20211028/konflikt-1756619211.html
В Москве три участника конфликта в метро пойдут под суд
В Москве три участника конфликта в метро пойдут под суд - РИА Новости, 28.10.2021
В Москве три участника конфликта в метро пойдут под суд
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хулиганстве против трех участников конфликта на станции метро "Текстильщики",... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T09:56
2021-10-28T09:56
2021-10-28T09:56
происшествия
московский метрополитен
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хулиганстве против трех участников конфликта на станции метро "Текстильщики", сообщает пресс-служба надзорного ведомства."В прокуратуре Московского метрополитена утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трёх мужчин 27, 30 и 36 лет. Они обвиняются в совершении преступления… хулиганство, совершенное группой лиц на транспорте общего пользования", - говорится в сообщении.В ближайшее время дело будет направлено в Кузьминский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые содержатся под стражей, отмечает ведомство.По данным следствия, вечером 12 октября в вагоне поезда, следовавшего от "Волгоградского проспекта" до "Текстильщиков", компания мужчин проявила агрессию в отношении женщины. За нее заступились другие пассажиры. В ходе конфликта трое обвиняемых, "выражая явное неуважение к обществу, применили насилие и высказывали угрозы его применения к пассажирам".Санкция ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц) предполагает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы.Резонансный случай избиения пьяной компанией молодого человека, заступившегося за девушку, произошел в начале октября на "синей" ветке московского метро. Троих уроженцев Дагестана задержали и арестовали, им вменяют покушение на убийство.
https://ria.ru/20211013/metropoliten-1754399821.html
https://ria.ru/20211008/metro-1753650475.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_1a78ba730da9a866fafde561ee58feef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московский метрополитен, москва, россия
В Москве три участника конфликта в метро пойдут под суд
В Москве три участника конфликта на станции метро "Текстильщики" пойдут под суд
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.
Прокуратура Москвы
утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хулиганстве против трех участников конфликта на станции метро "Текстильщики", сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"В прокуратуре Московского метрополитена
утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трёх мужчин 27, 30 и 36 лет. Они обвиняются в совершении преступления… хулиганство, совершенное группой лиц на транспорте общего пользования", - говорится в сообщении.
В ближайшее время дело будет направлено в Кузьминский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые содержатся под стражей, отмечает ведомство.
По данным следствия, вечером 12 октября в вагоне поезда, следовавшего от "Волгоградского проспекта" до "Текстильщиков", компания мужчин проявила агрессию в отношении женщины. За нее заступились другие пассажиры. В ходе конфликта трое обвиняемых, "выражая явное неуважение к обществу, применили насилие и высказывали угрозы его применения к пассажирам".
Санкция ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц) предполагает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы.
Резонансный случай избиения пьяной компанией молодого человека, заступившегося за девушку, произошел в начале октября на "синей" ветке московского метро. Троих уроженцев Дагестана задержали и арестовали, им вменяют покушение на убийство.