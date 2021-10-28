https://ria.ru/20211028/konflikt-1756619211.html

В Москве три участника конфликта в метро пойдут под суд

В Москве три участника конфликта в метро пойдут под суд - РИА Новости, 28.10.2021

В Москве три участника конфликта в метро пойдут под суд

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хулиганстве против трех участников конфликта на станции метро "Текстильщики",... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T09:56

2021-10-28T09:56

2021-10-28T09:56

происшествия

московский метрополитен

москва

россия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хулиганстве против трех участников конфликта на станции метро "Текстильщики", сообщает пресс-служба надзорного ведомства."В прокуратуре Московского метрополитена утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трёх мужчин 27, 30 и 36 лет. Они обвиняются в совершении преступления… хулиганство, совершенное группой лиц на транспорте общего пользования", - говорится в сообщении.В ближайшее время дело будет направлено в Кузьминский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые содержатся под стражей, отмечает ведомство.По данным следствия, вечером 12 октября в вагоне поезда, следовавшего от "Волгоградского проспекта" до "Текстильщиков", компания мужчин проявила агрессию в отношении женщины. За нее заступились другие пассажиры. В ходе конфликта трое обвиняемых, "выражая явное неуважение к обществу, применили насилие и высказывали угрозы его применения к пассажирам".Санкция ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц) предполагает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы.Резонансный случай избиения пьяной компанией молодого человека, заступившегося за девушку, произошел в начале октября на "синей" ветке московского метро. Троих уроженцев Дагестана задержали и арестовали, им вменяют покушение на убийство.

https://ria.ru/20211013/metropoliten-1754399821.html

https://ria.ru/20211008/metro-1753650475.html

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происшествия, московский метрополитен, москва, россия