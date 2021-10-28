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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20211028/kompleks-1756683670.html
На Ямале могут создать производственный комплекс по переработке газа
На Ямале могут создать производственный комплекс по переработке газа - РИА Новости, 28.10.2021
На Ямале могут создать производственный комплекс по переработке газа
Производственный комплекс по переработке газа может быть создан в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T14:42
2021-10-28T14:42
ямало-ненецкий автономный округ
экономика
владимир путин
ямал
сабетта
дмитрий артюхов
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Производственный комплекс по переработке газа может быть создан в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов.В среду президент РФ Владимир Путин провел совещание по освоению ресурсного газового потенциала региона. Президент призвал глав энергокомпаний активнее включаться в инвестирование инфраструктуры газовой отрасли. Глава государства подчеркнул, что Ямало-Ненецкий округ - ключевой центр добычи газа в 21 веке. Важно не только развивать технологические решения в нефтегазодобыче, но и использовать возможности Ямала для повышения качества жизни в регионе и реализации масштабных инфраструктурных проектов, отметил он."Новые месторождения, о которых идет речь, имеют насыщенный химический состав, высокое содержание тана. Это позволяет говорить о создании производственного комплекса не только по добыче и сжижению, что сегодня уже происходит на Ямале, но и по переработке газа. Это новая страница в развитии нефтегазовой отрасли здесь, на Ямале. Расположение, с учетом уже созданной инфраструктуры, порта Сабетты, позволяет вводить будущую продукцию сразу на мировые рынки. Это самая эффективная логистика, которая позволить нам быть конкурентоспособными в мировом масштабе", - цитирует Артюхова его пресс-служба.Глава региона подчеркнул, что это очень масштабный проект."В ближайшие годы будет проработка окончательных его параметров. Но это задел на создание новой отрасли, которая будет создавать тысячи новых рабочих мест – на этапе строительства, на этапе эксплуатации. Создавать налоговые платежи, чтобы наш регион активно развивался", - отметил губернатор.
https://ria.ru/20211026/perepis-1756300496.html
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экономика, владимир путин, ямал, сабетта, дмитрий артюхов, россия
14:42 28.10.2021
 
На Ямале могут создать производственный комплекс по переработке газа

В ЯНАО могут создать производственный комплекс по переработке газа

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГазораспределительное устройство
Газораспределительное устройство - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Производственный комплекс по переработке газа может быть создан в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов.
В среду президент РФ Владимир Путин провел совещание по освоению ресурсного газового потенциала региона. Президент призвал глав энергокомпаний активнее включаться в инвестирование инфраструктуры газовой отрасли. Глава государства подчеркнул, что Ямало-Ненецкий округ - ключевой центр добычи газа в 21 веке. Важно не только развивать технологические решения в нефтегазодобыче, но и использовать возможности Ямала для повышения качества жизни в регионе и реализации масштабных инфраструктурных проектов, отметил он.
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"Новые месторождения, о которых идет речь, имеют насыщенный химический состав, высокое содержание тана. Это позволяет говорить о создании производственного комплекса не только по добыче и сжижению, что сегодня уже происходит на Ямале, но и по переработке газа. Это новая страница в развитии нефтегазовой отрасли здесь, на Ямале. Расположение, с учетом уже созданной инфраструктуры, порта Сабетты, позволяет вводить будущую продукцию сразу на мировые рынки. Это самая эффективная логистика, которая позволить нам быть конкурентоспособными в мировом масштабе", - цитирует Артюхова его пресс-служба.
Глава региона подчеркнул, что это очень масштабный проект.
"В ближайшие годы будет проработка окончательных его параметров. Но это задел на создание новой отрасли, которая будет создавать тысячи новых рабочих мест – на этапе строительства, на этапе эксплуатации. Создавать налоговые платежи, чтобы наш регион активно развивался", - отметил губернатор.
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Ямало-Ненецкий автономный округЭкономикаВладимир ПутинЯмалСабеттаДмитрий АртюховРоссия
 
 
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