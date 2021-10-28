На Ямале могут создать производственный комплекс по переработке газа
В ЯНАО могут создать производственный комплекс по переработке газа
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Производственный комплекс по переработке газа может быть создан в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов.
В среду президент РФ Владимир Путин провел совещание по освоению ресурсного газового потенциала региона. Президент призвал глав энергокомпаний активнее включаться в инвестирование инфраструктуры газовой отрасли. Глава государства подчеркнул, что Ямало-Ненецкий округ - ключевой центр добычи газа в 21 веке. Важно не только развивать технологические решения в нефтегазодобыче, но и использовать возможности Ямала для повышения качества жизни в регионе и реализации масштабных инфраструктурных проектов, отметил он.
"Новые месторождения, о которых идет речь, имеют насыщенный химический состав, высокое содержание тана. Это позволяет говорить о создании производственного комплекса не только по добыче и сжижению, что сегодня уже происходит на Ямале, но и по переработке газа. Это новая страница в развитии нефтегазовой отрасли здесь, на Ямале. Расположение, с учетом уже созданной инфраструктуры, порта Сабетты, позволяет вводить будущую продукцию сразу на мировые рынки. Это самая эффективная логистика, которая позволить нам быть конкурентоспособными в мировом масштабе", - цитирует Артюхова его пресс-служба.
Глава региона подчеркнул, что это очень масштабный проект.
"В ближайшие годы будет проработка окончательных его параметров. Но это задел на создание новой отрасли, которая будет создавать тысячи новых рабочих мест – на этапе строительства, на этапе эксплуатации. Создавать налоговые платежи, чтобы наш регион активно развивался", - отметил губернатор.