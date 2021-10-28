https://ria.ru/20211028/kodeks-1756626063.html
Минюст подготовил проект нового КоАП
Минюст подготовил проект нового КоАП - РИА Новости, 28.10.2021
Минюст подготовил проект нового КоАП
Министерство юстиции подготовило проект нового Кодекса об административных правонарушениях, его внесут в правительство после всех согласований, сообщили РИА... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T10:35
2021-10-28T10:35
2021-10-28T16:22
общество
министерство юстиции рф (минюст россии)
россия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Министерство юстиции подготовило проект нового Кодекса об административных правонарушениях, его внесут в правительство после всех согласований, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства."Минюстом России по итогам состоявшегося на площадке межведомственной рабочей группы обсуждения сформирована новая редакция проекта нового КоАП и связанных с ним законопроектов", - говорится в сообщении.При этом в Минюсте уточнили, что по результатам согласования тексты законопроектов будут подвергнуты финальной доработке и вынесены для одобрения на заседание межведомственной рабочей группы по подготовке нового КоАП, после чего размещены на официальном сайте проектов нормативных правовых актов.Внести документ в правительство России законопроекты планируется после завершения всех процедур, которые помимо межведомственного согласования и оценки регулирующего воздействия включают также получение заключения Минфина России по результатам оценки финансовых последствий, и заключения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
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РИА Новости
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общество, министерство юстиции рф (минюст россии), россия
10:35 28.10.2021 (обновлено: 16:22 28.10.2021)
Минюст подготовил проект нового КоАП
Минюст России подготовил проект нового Кодекса об административных правонарушениях
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Министерство юстиции
подготовило проект нового Кодекса об административных правонарушениях, его внесут в правительство после всех согласований, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Минюстом России по итогам состоявшегося на площадке межведомственной рабочей группы обсуждения сформирована новая редакция проекта нового КоАП и связанных с ним законопроектов", - говорится в сообщении.
При этом в Минюсте уточнили, что по результатам согласования тексты законопроектов будут подвергнуты финальной доработке и вынесены для одобрения на заседание межведомственной рабочей группы по подготовке нового КоАП, после чего размещены на официальном сайте проектов нормативных правовых актов.
Внести документ в правительство России законопроекты планируется после завершения всех процедур, которые помимо межведомственного согласования и оценки регулирующего воздействия включают также получение заключения Минфина России по результатам оценки финансовых последствий, и заключения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.