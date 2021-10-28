Предложения депутатов Ростовской области отразят в новом КоАП
Сенатор Рукавишникова: новый КоАП учтет все предложения депутатов Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПриспущенные флаги на здании правительства Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 окт – РИА Новости. Все предложения депутатов законодательного собрания Ростовской области будут отражены в тексте будущего нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России, сообщила сенатор от Ростовской области, первый замглавы комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова на заседании областного парламента в четверг.
По ее словам, на федеральном уровне уже завершается работа над новым КоАП и Процессуальным кодексом об административных правонарушениях. "В тексте будущего законопроекта нашли отражение все предложения донских парламентариев", - сказала она. Среди них: четкое разграничение предметов ведения между РФ и субъектами в области административной ответственности; включение в особенную часть состава о нарушении ночной тишины, правонарушений в области благоустройства, ответственности за потраву посевов.
Рукавишникова отметила, что проекты кодексов внесены в правительство, после внесения законопроектов в Госдуму в Совете Федерации будут проведены парламентские слушания. "Важно отметить, что в качестве региональной площадки парламентских слушаний выбрана Ростовская область", - уточнила она.
Председатель областного Заксобрания Александр Ищенко отметил положительный опыт взаимодействия регионального парламента с федеральным центром. "Задача, которую я ставил перед собой как перед председателем законодательного собрания, - это по максимуму использовать возможности нашего влияния на решения, принимаемые федеральными органами власти. Прежде всего, через наших представителей в Госдуме и Совете Федерации. Сегодня можно сказать, что в течение прошедшей пятилетки мы эту задачу реализовывали в полной мере", - сказал он журналистам.
Ищенко уточнил, что только за последние три года 11 инициатив Ростовской области уже стали федеральными законами, шесть находятся на рассмотрении в Госдуме, а еще 11 – в стадии разработки.