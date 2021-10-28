https://ria.ru/20211028/koap-1756743576.html

Предложения депутатов Ростовской области отразят в новом КоАП

Предложения депутатов Ростовской области отразят в новом КоАП - РИА Новости, 28.10.2021

Предложения депутатов Ростовской области отразят в новом КоАП

Все предложения депутатов законодательного собрания Ростовской области будут отражены в тексте будущего нового Кодекса об административных правонарушениях... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T18:56

2021-10-28T18:56

2021-10-28T18:56

ростовская область

политика

ростовская область

госдума рф

совет федерации рф

ирина рукавишникова

россия

александр ищенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/16/1733434001_0:71:3261:1905_1920x0_80_0_0_698054c28b5facd9385328f30cb3f8e7.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 окт – РИА Новости. Все предложения депутатов законодательного собрания Ростовской области будут отражены в тексте будущего нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России, сообщила сенатор от Ростовской области, первый замглавы комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова на заседании областного парламента в четверг.По ее словам, на федеральном уровне уже завершается работа над новым КоАП и Процессуальным кодексом об административных правонарушениях. "В тексте будущего законопроекта нашли отражение все предложения донских парламентариев", - сказала она. Среди них: четкое разграничение предметов ведения между РФ и субъектами в области административной ответственности; включение в особенную часть состава о нарушении ночной тишины, правонарушений в области благоустройства, ответственности за потраву посевов.Рукавишникова отметила, что проекты кодексов внесены в правительство, после внесения законопроектов в Госдуму в Совете Федерации будут проведены парламентские слушания. "Важно отметить, что в качестве региональной площадки парламентских слушаний выбрана Ростовская область", - уточнила она.Председатель областного Заксобрания Александр Ищенко отметил положительный опыт взаимодействия регионального парламента с федеральным центром. "Задача, которую я ставил перед собой как перед председателем законодательного собрания, - это по максимуму использовать возможности нашего влияния на решения, принимаемые федеральными органами власти. Прежде всего, через наших представителей в Госдуме и Совете Федерации. Сегодня можно сказать, что в течение прошедшей пятилетки мы эту задачу реализовывали в полной мере", - сказал он журналистам.Ищенко уточнил, что только за последние три года 11 инициатив Ростовской области уже стали федеральными законами, шесть находятся на рассмотрении в Госдуме, а еще 11 – в стадии разработки.

https://ria.ru/20211028/gazifikatsiya-1756725260.html

https://ria.ru/20211027/rostov-1756536757.html

ростовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, ростовская область, госдума рф, совет федерации рф, ирина рукавишникова , россия, александр ищенко