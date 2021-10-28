https://ria.ru/20211028/kitay-1756646893.html

Пекин призвал США прекратить относиться к Китаю как к воображаемому врагу

Пекин призвал США прекратить относиться к Китаю как к воображаемому врагу - РИА Новости, 28.10.2021

Пекин призвал США прекратить относиться к Китаю как к воображаемому врагу

Китай призывает США отказаться от мышления холодной войны и прекратить относиться к Пекину как к воображаемому противнику, заявил на брифинге в четверг... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T12:17

2021-10-28T12:17

2021-10-28T12:17

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ПЕКИН, 28 окт – РИА Новости. Китай призывает США отказаться от мышления холодной войны и прекратить относиться к Пекину как к воображаемому противнику, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сравнил испытание КНР гиперзвукового оружия с запуском в 1957 году в СССР первого искусственного спутника Земли. Как позже прокомментировала его слова официальный представитель Белого дома Джен Псаки, США с беспокойством наблюдают за военной модернизацией Китая, видят в ней угрозу региональной стабильности."Мы обратили внимание на соответствующие высказывания, хочу отметить, что относительно испытаний Китаем космического аппарата мы ранее уже предоставили ответ. Исходя из логики соответствующих людей в США, я боюсь, что именно Соединенные Штаты являются реальной угрозой, с которой сталкивается весь мир", - заявил дипломат.Он добавил, что "Пекин рекомендует США прекратить обсуждать Китай на каждом шагу, перестать относиться к КНР как к воображаемому противнику, отбросить мышление холодной войны и "игры с нулевой суммой", объективно и рационально относиться к национальной обороне Китая".Дипломат также призвал Вашингтон прикладывать больше усилий, которые бы способствовали укреплению взаимного доверия и сотрудничества Китая и США, а также поддержанию мира, стабильности и развития во всем мире.Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что Китай в августе испытал гиперзвуковую ракету, способную нести ядерное оружие, и это "застало врасплох" американскую разведку. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай провел испытания космического аппарата, а не гиперзвуковой ракеты.

https://ria.ru/20211027/obyazatelstva-1756413880.html

https://ria.ru/20211020/kitay-1755458825.html

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в мире, сша, вашингтон (город), мид кнр, марк милли, чжао лицзянь