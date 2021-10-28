https://ria.ru/20211028/kislorod-1756751199.html

Глава Коми заявил о проблемах с обеспечением кислородом в больницах

Глава Коми заявил о проблемах с обеспечением кислородом в больницах - РИА Новости, 28.10.2021

Глава Коми заявил о проблемах с обеспечением кислородом в больницах

Глава Коми Владимир Уйба заявил, что региональные власти испытывают "огромные проблемы" с обеспечением кислородом COVID-стационаров, в том числе и Эжвинской... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T19:32

2021-10-28T19:32

2021-10-28T19:32

распространение коронавируса

общество

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

татьяна голикова

республика коми

владимир уйба

россия

коронавирус covid-19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Глава Коми Владимир Уйба заявил, что региональные власти испытывают "огромные проблемы" с обеспечением кислородом COVID-стационаров, в том числе и Эжвинской городской больницы."У нас огромные проблемы с кислородом. Мы сегодня, по сути, уже собираем с мира по нитке для того, чтобы обеспечить Эжвинскую больницу кислородом, потому что кислород должен прийти из Кирова только в 8 часов вечера. Это большущая проблема", - сказал Уйба в ежедневном видеообращении к жителям Коми.По словам главы региона, в среду вечером он уведомил о проблемах с поставкой кислорода в COVID-стационары республики Минпромторг РФ. Также он намерен озвучить этот вопрос на совещании в режиме видеоконференцсвязи под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой в пятницу.

https://ria.ru/20211028/simptomy-1756746633.html

республика коми

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общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), татьяна голикова, республика коми, владимир уйба, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии