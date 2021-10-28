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Глава Коми заявил о проблемах с обеспечением кислородом в больницах
Глава Коми заявил о проблемах с обеспечением кислородом в больницах - РИА Новости, 28.10.2021
Глава Коми заявил о проблемах с обеспечением кислородом в больницах
Глава Коми Владимир Уйба заявил, что региональные власти испытывают "огромные проблемы" с обеспечением кислородом COVID-стационаров, в том числе и Эжвинской... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T19:32
2021-10-28T19:32
2021-10-28T19:32
распространение коронавируса
общество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
татьяна голикова
республика коми
владимир уйба
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Глава Коми Владимир Уйба заявил, что региональные власти испытывают "огромные проблемы" с обеспечением кислородом COVID-стационаров, в том числе и Эжвинской городской больницы."У нас огромные проблемы с кислородом. Мы сегодня, по сути, уже собираем с мира по нитке для того, чтобы обеспечить Эжвинскую больницу кислородом, потому что кислород должен прийти из Кирова только в 8 часов вечера. Это большущая проблема", - сказал Уйба в ежедневном видеообращении к жителям Коми.По словам главы региона, в среду вечером он уведомил о проблемах с поставкой кислорода в COVID-стационары республики Минпромторг РФ. Также он намерен озвучить этот вопрос на совещании в режиме видеоконференцсвязи под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой в пятницу.
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общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), татьяна голикова, республика коми, владимир уйба, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Глава Коми заявил о проблемах с обеспечением кислородом в больницах
Глава Коми Уйба: в больницах региона огромные проблемы с обеспечением кислородом