https://ria.ru/20211028/kirov-1756729910.html

Школьника из Кирова наградили за спасение подруги, упавшей в яму с кипятком

Школьника из Кирова наградили за спасение подруги, упавшей в яму с кипятком - РИА Новости, 28.10.2021

Школьника из Кирова наградили за спасение подруги, упавшей в яму с кипятком

Кировского школьника Данила Черенева наградили памятной медалью "За проявленное мужество" за спасение подруги, провалившейся в яму с кипятком, сообщает... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T17:55

2021-10-28T17:55

2021-10-28T17:55

происшествия

кировская область

совет федерации рф

виктор бондарев

игорь васильев

киров

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Кировского школьника Данила Черенева наградили памятной медалью "За проявленное мужество" за спасение подруги, провалившейся в яму с кипятком, сообщает пресс-служба правительства Кировской области.Мальчик спас свою подругу, пострадавшую во время аварии на теплотрассе летом 2021 года. Ребята гуляли в Кирове на улице Северо-Садовой, когда у дома №19 произошел прорыв теплосети. Неожиданно грунт и плита под девочкой провалились. Она оказалась в яме с кипятком, получив ожог 40% тела. Данил помог ей выбраться, несмотря на поднимающийся из ямы обжигающий пар."Двадцать восьмого октября в правительстве Кировской области состоялась торжественная церемония награждения юного кировчанина, проявившего мужество в экстремальной ситуации. Памятную медаль герою вручили глава региона Игорь Васильев, председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, заместитель военного комиссара Кировской области Сергей Зубенко", - говорится в сообщении.Глава региона выразил признательность юному герою за решительность и смелость, а его родителям – за хорошее воспитание сына.Ранее сообщалось, что 10-летнюю девочку, провалившуюся в яму с кипятком в Кирове и получившую обширные ожоги, выписали из больницы в конце июля спустя 1,5 месяца лечения. После происшествия было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

https://ria.ru/20210615/kirov-1737029640.html

кировская область

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происшествия, кировская область, совет федерации рф, виктор бондарев, игорь васильев, киров, россия