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В Приамурье избили беременную женщину, проводившую перепись населения

В Приамурье избили беременную женщину, проводившую перепись населения - РИА Новости, 28.10.2021

В Приамурье избили беременную женщину, проводившую перепись населения

Беременную женщину-волонтера, которая участвовала в переписи населения, избили пьяные жители одной из многоэтажек в Шимановском районе Приамурья. Об этом... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T08:50

2021-10-28T08:50

2021-10-28T11:30

происшествия

шимановский район

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 окт — РИА Новости. Беременную женщину-волонтера, которая участвовала в переписи населения, избили пьяные жители одной из многоэтажек в Шимановском районе Приамурья. Об этом сообщила прокуратура региона."Нетрезвые хозяева квартиры хватали женщину за одежду, толкали в стену, пытались спустить с лестницы, в результате чего причинили ей побои", — говорится в релизе ведомства.Следователи отдела "Шимановский" возбудили уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса.Расследование контролирует прокуратура Шимановского района.Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября, она продлится до 14 ноября.

https://ria.ru/20211027/ograblenie-1756567353.html

шимановский район

амурская область

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происшествия, шимановский район, амурская область