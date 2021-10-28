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В Приамурье избили беременную женщину, проводившую перепись населения
В Приамурье избили беременную женщину, проводившую перепись населения - РИА Новости, 28.10.2021
В Приамурье избили беременную женщину, проводившую перепись населения
Беременную женщину-волонтера, которая участвовала в переписи населения, избили пьяные жители одной из многоэтажек в Шимановском районе Приамурья. Об этом... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T08:50
2021-10-28T08:50
2021-10-28T11:30
происшествия
шимановский район
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 окт — РИА Новости. Беременную женщину-волонтера, которая участвовала в переписи населения, избили пьяные жители одной из многоэтажек в Шимановском районе Приамурья. Об этом сообщила прокуратура региона."Нетрезвые хозяева квартиры хватали женщину за одежду, толкали в стену, пытались спустить с лестницы, в результате чего причинили ей побои", — говорится в релизе ведомства.Следователи отдела "Шимановский" возбудили уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса.Расследование контролирует прокуратура Шимановского района.Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября, она продлится до 14 ноября.
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шимановский район
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происшествия, шимановский район, амурская область
08:50 28.10.2021 (обновлено: 11:30 28.10.2021)
В Приамурье избили беременную женщину, проводившую перепись населения
В Приамурье избили беременную женщину — волонтера переписи населения, возбуждено дело