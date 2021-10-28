11:39 28.10.2021 (обновлено: 12:43 28.10.2021)
"Ъ": в России остались "считанные флаконы" жизненно важного препарата
"Ъ": в России возникла критическая ситуация из-за нехватки препарата "Иммуноглобулин"
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПакет с плазмой в процедурном отделении Центра крови ФМБА в Москве
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Фонд помощи больным первичным иммунодефицитом "Подсолнух" просит экстренно закупить иммуноглобулин, в том числе за рубежом, пишет "Коммерсант".
По информации СМИ, более половины пациентов, нуждающихся в этом жизненно важном препарате, почти два года получают его с перебоями или не получают совсем. Президент фонда Ирина Баркадзе рассказала, что они направляли девять запросов в государственные органы: администрацию президента, Минздрав, Минпромторг и Росздравнадзор.
"Все это время пациенты не могут оставаться без терапии, поэтому сейчас крайне важно принять экстренные меры по обеспечению экстренных поставок иммуноглобулинов в Россию", — сказала она.
Как отметил, в свою очередь, заместитель директора НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Алексей Масчан, при многих патологиях, в частности иммунодефицитах и различных аутоиммунных заболеваниях, иммуноглобулины незаменимы. Специалист подтвердил, что препарата либо нет совсем, либо есть, но в ограниченном количестве.
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Производители объясняют перебои низкими закупочными ценами и нехваткой сырья.
"COVID-19 катализировал ухудшение ситуации со сбором плазмы, из которой выделяется иммуноглобулин. Плюс к этому цена реестра на иммуноглобулин была поднята только в августе, и, следовательно, только после этой даты производители стали поставлять его более активно", — заявил Михаил Степанов, генеральный директор компании "Ирвин".
По его мнению, дефицит, скорее всего, сохранится в будущем.
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