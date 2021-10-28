https://ria.ru/20211028/immunoglobulin-1756639990.html

В России почти не осталось одного жизненно важного препарата

"Ъ": в России остались "считанные флаконы" жизненно важного препарата - РИА Новости, 28.10.2021

В России почти не осталось одного жизненно важного препарата

Фонд помощи больным первичным иммунодефицитом "Подсолнух" просит экстренно закупить иммуноглобулин, в том числе за рубежом, пишет "Коммерсант". РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T11:39

2021-10-28T11:39

2021-10-28T12:43

общество

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

здоровье - общество

первичный иммунодефицит

михаил степанов

алексей масчан

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Фонд помощи больным первичным иммунодефицитом "Подсолнух" просит экстренно закупить иммуноглобулин, в том числе за рубежом, пишет "Коммерсант".По информации СМИ, более половины пациентов, нуждающихся в этом жизненно важном препарате, почти два года получают его с перебоями или не получают совсем. Президент фонда Ирина Баркадзе рассказала, что они направляли девять запросов в государственные органы: администрацию президента, Минздрав, Минпромторг и Росздравнадзор.Как отметил, в свою очередь, заместитель директора НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Алексей Масчан, при многих патологиях, в частности иммунодефицитах и различных аутоиммунных заболеваниях, иммуноглобулины незаменимы. Специалист подтвердил, что препарата либо нет совсем, либо есть, но в ограниченном количестве.Производители объясняют перебои низкими закупочными ценами и нехваткой сырья."COVID-19 катализировал ухудшение ситуации со сбором плазмы, из которой выделяется иммуноглобулин. Плюс к этому цена реестра на иммуноглобулин была поднята только в августе, и, следовательно, только после этой даты производители стали поставлять его более активно", — заявил Михаил Степанов, генеральный директор компании "Ирвин".По его мнению, дефицит, скорее всего, сохранится в будущем.

https://ria.ru/20201204/immunodefitsit-1587718503.html

https://sn.ria.ru/20200422/1570429325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, первичный иммунодефицит, михаил степанов, алексей масчан