https://ria.ru/20211028/grebenschikov-1756728993.html
Борис Гребенщиков написал книгу о священных местах Индии
Борис Гребенщиков написал книгу о священных местах Индии - РИА Новости, 28.10.2021
Борис Гребенщиков написал книгу о священных местах Индии
Поэт, музыкант и гитарист рок-группы "Аквариум" Борис Гребенщиков написал книгу "Священные места Индии", сообщили в пресс-службе издательства АСТ. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T18:06
2021-10-28T18:06
2021-10-28T18:06
культура
индия
борис гребенщиков
новости культуры
книги
новости - туризм
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756726215_0:214:600:552_1920x0_80_0_0_59ad38c8ded4f740ff93163f06fbbf2b.jpg
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Поэт, музыкант и гитарист рок-группы "Аквариум" Борис Гребенщиков написал книгу "Священные места Индии", сообщили в пресс-службе издательства АСТ. В своей работе Гребенщиков рассказывает о том, куда поехать, чтобы увидеть "настоящую Индию" — не туристическую, а также знакомит читателей с культурой, философией и искусством этой страны. Автор "проведет экскурсию", из которой можно будет узнать о Саптапури (семь священных центров паломничества), Чар-дхаме (четыре святых местах паломничества в индуизме), Джьотирлингамаех (особо почитаемые лингамы Шивы, которые самопроявились в разных местах Индии) и многом другом. Релиз книги запланирован на ноябрь.
https://ria.ru/20210712/grebenschikov-1740892713.html
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756726215_0:85:601:535_1920x0_80_0_0_be1e7e80a3efd5293479beda2360e95f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, борис гребенщиков, новости культуры, книги, новости - туризм, туризм
Борис Гребенщиков написал книгу о священных местах Индии
Рок-музыкант Борис Гребенщиков написал книгу о священных местах Индии
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Поэт, музыкант и гитарист рок-группы "Аквариум" Борис Гребенщиков написал книгу "Священные места Индии", сообщили в пресс-службе издательства АСТ.
В своей работе Гребенщиков рассказывает о том, куда поехать, чтобы увидеть "настоящую Индию" — не туристическую, а также знакомит читателей с культурой, философией и искусством этой страны.
Автор "проведет экскурсию", из которой можно будет узнать о Саптапури (семь священных центров паломничества), Чар-дхаме (четыре святых местах паломничества в индуизме), Джьотирлингамаех (особо почитаемые лингамы Шивы, которые самопроявились в разных местах Индии) и многом другом.
"Я задумался о написании этой книги почти 30 лет назад, когда впервые попал в страну, которую многие называют "родиной духа", — в Индию. Тогда я еще и понятия не имел, почему каждый раз, выходя из самолета и вдыхая этот воздух, я чувствую, что после долгих странствий оказался дома", — приводят слова Гребенщикова в пресс-службе.
Релиз книги запланирован на ноябрь.