https://ria.ru/20211028/grebenschikov-1756728993.html

Борис Гребенщиков написал книгу о священных местах Индии

Борис Гребенщиков написал книгу о священных местах Индии - РИА Новости, 28.10.2021

Борис Гребенщиков написал книгу о священных местах Индии

Поэт, музыкант и гитарист рок-группы "Аквариум" Борис Гребенщиков написал книгу "Священные места Индии", сообщили в пресс-службе издательства АСТ. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T18:06

2021-10-28T18:06

2021-10-28T18:06

культура

индия

борис гребенщиков

новости культуры

книги

новости - туризм

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756726215_0:214:600:552_1920x0_80_0_0_59ad38c8ded4f740ff93163f06fbbf2b.jpg

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Поэт, музыкант и гитарист рок-группы "Аквариум" Борис Гребенщиков написал книгу "Священные места Индии", сообщили в пресс-службе издательства АСТ. В своей работе Гребенщиков рассказывает о том, куда поехать, чтобы увидеть "настоящую Индию" — не туристическую, а также знакомит читателей с культурой, философией и искусством этой страны. Автор "проведет экскурсию", из которой можно будет узнать о Саптапури (семь священных центров паломничества), Чар-дхаме (четыре святых местах паломничества в индуизме), Джьотирлингамаех (особо почитаемые лингамы Шивы, которые самопроявились в разных местах Индии) и многом другом. Релиз книги запланирован на ноябрь.

https://ria.ru/20210712/grebenschikov-1740892713.html

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

индия, борис гребенщиков, новости культуры, книги, новости - туризм, туризм