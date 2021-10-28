https://ria.ru/20211028/grant-1756657289.html

На гранты для малого и среднего бизнеса направят 38,5 миллиарда рублей

На гранты для малого и среднего бизнеса направят 38,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 28.10.2021

На гранты для малого и среднего бизнеса направят 38,5 миллиарда рублей

Кабмин РФ направит 38,5 миллиарда рублей на гранты для малого и среднего бизнеса, это позволит поддержать более 3 миллионов работников, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T12:56

2021-10-28T12:56

2021-10-28T12:57

экономика

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Кабмин РФ направит 38,5 миллиарда рублей на гранты для малого и среднего бизнеса, это позволит поддержать более 3 миллионов работников, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Сегодня утвердим объем средств, которые направим на выплату грантов представителями малого и среднего бизнеса из числа наиболее пострадавших отраслей, а также социально ориентированным некоммерческим организациям… общий размер помощи поставит порядка 38,5 миллиарда рублей и позволит поддержать около 3 миллионов работников", - сказал он на заседании правительства.

https://ria.ru/20211026/granty-1756281672.html

россия

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2021

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экономика, михаил мишустин, россия