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На гранты для малого и среднего бизнеса направят 38,5 миллиарда рублей
На гранты для малого и среднего бизнеса направят 38,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 28.10.2021
На гранты для малого и среднего бизнеса направят 38,5 миллиарда рублей
Кабмин РФ направит 38,5 миллиарда рублей на гранты для малого и среднего бизнеса, это позволит поддержать более 3 миллионов работников, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T12:56
2021-10-28T12:56
2021-10-28T12:57
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Кабмин РФ направит 38,5 миллиарда рублей на гранты для малого и среднего бизнеса, это позволит поддержать более 3 миллионов работников, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Сегодня утвердим объем средств, которые направим на выплату грантов представителями малого и среднего бизнеса из числа наиболее пострадавших отраслей, а также социально ориентированным некоммерческим организациям… общий размер помощи поставит порядка 38,5 миллиарда рублей и позволит поддержать около 3 миллионов работников", - сказал он на заседании правительства.
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экономика, михаил мишустин, россия
12:56 28.10.2021 (обновлено: 12:57 28.10.2021)
На гранты для малого и среднего бизнеса направят 38,5 миллиарда рублей
Правительство направит 38,5 миллиарда рублей на гранты для малого и среднего бизнеса