https://ria.ru/20211028/gospitali-1756737778.html

В КБР заявили о переполненности госпиталей для больных COVID-19

В КБР заявили о переполненности госпиталей для больных COVID-19 - РИА Новости, 28.10.2021

В КБР заявили о переполненности госпиталей для больных COVID-19

Госпитали в Кабардино-Балкарии, в которых проходят лечение больные коронавирусом, заполнены на 90%, сообщил глава региона Казбек Коков. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T18:27

2021-10-28T18:27

2021-10-28T18:27

распространение коронавируса

здоровье - общество

карачаево-черкесская республика (кчр)

казбек коков

россия

коронавирус в россии

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НАЛЬЧИК, 28 окт – РИА Новости. Госпитали в Кабардино-Балкарии, в которых проходят лечение больные коронавирусом, заполнены на 90%, сообщил глава региона Казбек Коков."Госпитали особо опасных инфекций заполнены на 90%, большую озабоченность вызывает нехватка кислорода. Не буду скрывать, с колес работаем, поминутно рассчитываем каждый килограмм кислорода. Выбиваем везде, где возможно, прилагаем все усилия, чтобы не допустить перебоев с кислородом", - приводит слова Кокова его пресс-служба.Он также отметил, что власти республики ввели ряд ограничительных мер, чтобы разорвать эпидемиологическую цепочку. "При этом стараемся не блокировать экономические процессы, выдерживать золотую середину - и это очень сложно. Кроме вакцинации, другого адекватного ответа нет. Это единственная возможность снизить смертность, вакцинированные переносят коронавирус в легкой форме", - добавил глава КБР.По информации министра здравоохранения КБР Рустама Калибатова, в госпиталях больше 700 человек нуждаются в кислородной поддержке, расход кислорода за последний месяц вырос с 7 до 20 тонн в сутки."На сегодняшний день первый этап вакцинации прошли 194 519 граждан, полный курс - 145 119 человек, темпы вакцинации выросли, но недостаточно. Исполнение плана вакцинации составляет 36,8%", - отметил министр.С 27 октября в КБР посещение объектов общепита, культуры, спорта, гостиниц и канатных дорог возможно по QR-коду или при предъявлении отрицательного ПЦР-теста, вузы и колледжи переведены на дистанционное обучение, на дистанционную работу переведены непривитые граждане старше 60 лет.Общее число выявленных заболевших коронавирусом в регионе составляет 34 727, выздоровевших – 32 172, скончались с начала пандемии 924 человека. В шести госпиталях, где развернуто 1613 коек, получают медицинскую помощь 1442 пациента, из них в реанимации 166 человек.

https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756643946.html

https://ria.ru/20211028/vaktsinatsiya-1756633390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, карачаево-черкесская республика (кчр), казбек коков, россия, коронавирус в россии