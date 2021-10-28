https://ria.ru/20211028/google-1756664267.html
Google покажет спецверсию Android 12 для планшетов и гибких смартфонов
Google покажет спецверсию Android 12 для планшетов и гибких смартфонов - РИА Новости, 28.10.2021
Google покажет спецверсию Android 12 для планшетов и гибких смартфонов
Google вслед за Android 12 представит оптимизированную для больших экранов версию ОС. Выход Android 12L анонсировала компания в официальном блоге. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T13:20
2021-10-28T13:20
2021-10-28T13:20
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Google вслед за Android 12 представит оптимизированную для больших экранов версию ОС. Выход Android 12L анонсировала компания в официальном блоге.Интерфейс адаптируют для использования на больших и гибких экранах. Будут переработаны уведомления, быстрые настройки, экран блокировки, главный экран, панель обзора и другое. На крупных экранах оттенок уведомлений, экран блокировки и другие части системы будут использовать макет из двух столбцов.Android 12L имеет новую панель задач, которая позволит еще быстрее переключаться между приложениями. Обещают и упростить перевод в двухэкранный режим. В фирменном магазине приложений Play Google пользователя предупредят о софте, который не оптимизированы для больших экрановВ компании пообещали, что Android 12L станет доступен уже в начале 2022-го. Сейчас она проходит тестирование, а чуть позже будет предложена для бета-тестеров со смартфонами Pixel, хотя в них часть опций для экранов большой площади будет недоступна.
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технологии, google android, google
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Google
вслед за Android
12 представит оптимизированную для больших экранов версию ОС. Выход Android 12L анонсировала
компания в официальном блоге.
Интерфейс адаптируют для использования на больших и гибких экранах. Будут переработаны уведомления, быстрые настройки, экран блокировки, главный экран, панель обзора и другое. На крупных экранах оттенок уведомлений, экран блокировки и другие части системы будут использовать макет из двух столбцов.
Android 12L имеет новую панель задач, которая позволит еще быстрее переключаться между приложениями. Обещают и упростить перевод в двухэкранный режим. В фирменном магазине приложений Play Google пользователя предупредят о софте, который не оптимизированы для больших экранов
В компании пообещали, что Android 12L станет доступен уже в начале 2022-го. Сейчас она проходит тестирование, а чуть позже будет предложена для бета-тестеров со смартфонами Pixel, хотя в них часть опций для экранов большой площади будет недоступна.