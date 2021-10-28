https://ria.ru/20211028/google-1756664267.html

Google покажет спецверсию Android 12 для планшетов и гибких смартфонов

Google покажет спецверсию Android 12 для планшетов и гибких смартфонов - РИА Новости, 28.10.2021

Google покажет спецверсию Android 12 для планшетов и гибких смартфонов

Google вслед за Android 12 представит оптимизированную для больших экранов версию ОС. Выход Android 12L анонсировала компания в официальном блоге. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T13:20

2021-10-28T13:20

2021-10-28T13:20

наука

технологии

google android

google

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754787861_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_9083d8e87a19e84be262bc90e580f84b.jpg

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Google вслед за Android 12 представит оптимизированную для больших экранов версию ОС. Выход Android 12L анонсировала компания в официальном блоге.Интерфейс адаптируют для использования на больших и гибких экранах. Будут переработаны уведомления, быстрые настройки, экран блокировки, главный экран, панель обзора и другое. На крупных экранах оттенок уведомлений, экран блокировки и другие части системы будут использовать макет из двух столбцов.Android 12L имеет новую панель задач, которая позволит еще быстрее переключаться между приложениями. Обещают и упростить перевод в двухэкранный режим. В фирменном магазине приложений Play Google пользователя предупредят о софте, который не оптимизированы для больших экрановВ компании пообещали, что Android 12L станет доступен уже в начале 2022-го. Сейчас она проходит тестирование, а чуть позже будет предложена для бета-тестеров со смартфонами Pixel, хотя в них часть опций для экранов большой площади будет недоступна.

https://ria.ru/20211017/android-1754788374.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, google android, google