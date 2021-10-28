https://ria.ru/20211028/google-1756624170.html
Google разрешила запрашивать удаление фото несовершеннолетних
Google разрешила запрашивать удаление фото несовершеннолетних - РИА Новости, 28.10.2021
Google разрешила запрашивать удаление фото несовершеннолетних
Американская компания Google разрешила запрашивать удаление фотографий несовершеннолетних из результатов поиска в системе Google, следует из заявления... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T10:25
2021-10-28T10:25
2021-10-28T10:25
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Американская компания Google разрешила запрашивать удаление фотографий несовершеннолетних из результатов поиска в системе Google, следует из заявления технологического гиганта."Любой в возрасте до 18 лет, а также их родитель или опекун теперь может запросить удаление своих фотографий из результатов поиска", - говорится в сообщении в блоге Google.В сообщении отмечается, что изображения в случае удаления не будут появляться в разделе "Картинки", но речь не идет о полном их удалении из сети интернет.Нововведение, как считают в компании, позволит молодым людям "лучше контролировать свой электронный след".
https://ria.ru/20211025/internet-1756137041.html
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в мире, технологии, google
Google разрешила запрашивать удаление фото несовершеннолетних
Google разрешила запрашивать удаление фотографий несовершеннолетних из результатов поиска