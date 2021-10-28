https://ria.ru/20211028/germaniya-1756731674.html

Активисты устроили ответную акцию "Мемориалу"* у посольства ФРГ в Москве

Активисты устроили ответную акцию "Мемориалу"* у посольства ФРГ в Москве - РИА Новости, 28.10.2021

Активисты устроили ответную акцию "Мемориалу"* у посольства ФРГ в Москве

Акция прошла в Москве у немецкого посольства - она стала ответом на мероприятие общества "Мемориал" (признано в России иноагентом) у российского посольства в... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T18:01

2021-10-28T18:01

2021-10-28T19:11

берлин (город)

москва

офицеры россии

посольство россии в германии

россия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Акция прошла в Москве у немецкого посольства - она стала ответом на мероприятие общества "Мемориал" (признано в России иноагентом) у российского посольства в Берлине, приуроченную ко "Дню памяти жертв политических репрессий", передает корреспондент РИА Новости с места событий.Как сообщили РИА Новости организаторы, у посольства РФ в Берлине в четверг проходит акция общества "Мемориал"* "Возвращение имен. Наши истории", приуроченную ко "Дню памяти жертв политических репрессий". Это акция, посвящённая памяти жертв политических репрессий, в ходе которых её участники зачитывают имена расстрелянных в годы советской власти.Участники акции в Москве зачитывали имена нацистских преступников, в том числе в ней поучаствовал ветеран военной службы, полковник в отставке Константин Кутуев."Мы это делаем в ответ на то, что сегодня около нашего посольства в Берлине собрались представители так называемого "Мемориала"*, антисоветской организации, которая уже долгое время пытается убедить другие страны, и даже нашу страну, что одинаковый ответ на всех лежит за начало Второй мировой войны, и приравнять коллаборационистов, воевавших за фашизм, к нашим героям Великой Отечественной войны", - заявил Кутуев журналистам.На акции присутствовали сотрудники полиции, но претензий к её участникам не предъявляли, задержанных нет.*Организация признана в России иностранным агентом

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Акция у немецкого посольства в Москве в ответ "Мемориалу"* Акция прошла в Москве у немецкого посольства - она стала ответом на мероприятие общества "Мемориал" (признано в России иноагентом) у российского посольства в Берлине, приуроченную ко "Дню памяти жертв политических репрессий", передает корреспондент РИА Новости с места событий. 2021-10-28T18:01 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

берлин (город), москва, офицеры россии, посольство россии в германии, россия, видео