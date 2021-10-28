https://ria.ru/20211028/germaniya-1756731674.html
Активисты устроили ответную акцию "Мемориалу"* у посольства ФРГ в Москве
Активисты устроили ответную акцию "Мемориалу"* у посольства ФРГ в Москве - РИА Новости, 28.10.2021
Активисты устроили ответную акцию "Мемориалу"* у посольства ФРГ в Москве
Акция прошла в Москве у немецкого посольства - она стала ответом на мероприятие общества "Мемориал" (признано в России иноагентом) у российского посольства в... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T18:01
2021-10-28T18:01
2021-10-28T19:11
берлин (город)
москва
офицеры россии
посольство россии в германии
россия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Акция прошла в Москве у немецкого посольства - она стала ответом на мероприятие общества "Мемориал" (признано в России иноагентом) у российского посольства в Берлине, приуроченную ко "Дню памяти жертв политических репрессий", передает корреспондент РИА Новости с места событий.Как сообщили РИА Новости организаторы, у посольства РФ в Берлине в четверг проходит акция общества "Мемориал"* "Возвращение имен. Наши истории", приуроченную ко "Дню памяти жертв политических репрессий". Это акция, посвящённая памяти жертв политических репрессий, в ходе которых её участники зачитывают имена расстрелянных в годы советской власти.Участники акции в Москве зачитывали имена нацистских преступников, в том числе в ней поучаствовал ветеран военной службы, полковник в отставке Константин Кутуев."Мы это делаем в ответ на то, что сегодня около нашего посольства в Берлине собрались представители так называемого "Мемориала"*, антисоветской организации, которая уже долгое время пытается убедить другие страны, и даже нашу страну, что одинаковый ответ на всех лежит за начало Второй мировой войны, и приравнять коллаборационистов, воевавших за фашизм, к нашим героям Великой Отечественной войны", - заявил Кутуев журналистам.На акции присутствовали сотрудники полиции, но претензий к её участникам не предъявляли, задержанных нет.*Организация признана в России иностранным агентом
берлин (город)
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Акция у немецкого посольства в Москве в ответ "Мемориалу"*
Акция прошла в Москве у немецкого посольства - она стала ответом на мероприятие общества "Мемориал" (признано в России иноагентом) у российского посольства в Берлине, приуроченную ко "Дню памяти жертв политических репрессий", передает корреспондент РИА Новости с места событий.
2021-10-28T18:01
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берлин (город), москва, офицеры россии, посольство россии в германии, россия, видео
18:01 28.10.2021 (обновлено: 19:11 28.10.2021)
Активисты устроили ответную акцию "Мемориалу"* у посольства ФРГ в Москве
Активисты устроили ответную акцию "Мемориалу"* у посольства ФРГ в Москве
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости
. Акция прошла в Москве
у немецкого посольства - она стала ответом на мероприятие общества "Мемориал
" (признано в России
иноагентом) у российского посольства в Берлине
, приуроченную ко "Дню памяти жертв политических репрессий", передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Как сообщили РИА Новости организаторы, у посольства РФ в Берлине в четверг проходит акция общества "Мемориал"* "Возвращение имен. Наши истории", приуроченную ко "Дню памяти жертв политических репрессий". Это акция, посвящённая памяти жертв политических репрессий, в ходе которых её участники зачитывают имена расстрелянных в годы советской власти.
Участники акции в Москве зачитывали имена нацистских преступников, в том числе в ней поучаствовал ветеран военной службы, полковник в отставке Константин Кутуев.
"Мы это делаем в ответ на то, что сегодня около нашего посольства в Берлине собрались представители так называемого "Мемориала"*, антисоветской организации, которая уже долгое время пытается убедить другие страны, и даже нашу страну, что одинаковый ответ на всех лежит за начало Второй мировой войны, и приравнять коллаборационистов, воевавших за фашизм, к нашим героям Великой Отечественной войны", - заявил Кутуев журналистам.
На акции присутствовали сотрудники полиции, но претензий к её участникам не предъявляли, задержанных нет.
*Организация признана в России иностранным агентом