https://ria.ru/20211028/gender-1756680410.html
Служащий ВМС США стал первым, кто получил паспорт с отметкой о гендере "X"
Служащий ВМС США стал первым, кто получил паспорт с отметкой о гендере "X" - РИА Новости, 28.10.2021
Служащий ВМС США стал первым, кто получил паспорт с отметкой о гендере "X"
Первым гражданином США, получившем паспорт с отметкой о гендере "Х", стал Дана Ззиим, "интерсексуал с небинарной гендерной принадлежностью", который ранее... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T14:25
2021-10-28T14:25
2021-10-28T14:28
в мире
паспорт
сша
военно-морские силы сша
трансгендер
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Первым гражданином США, получившем паспорт с отметкой о гендере "Х", стал Дана Ззиим, "интерсексуал с небинарной гендерной принадлежностью", который ранее служил в американских ВМС.Ранее госдепартамент США сообщил о первом выданном американском паспорте с отметкой о третьем гендере "X", впоследствии его смогут получить все заявители, начиная с 2022 года."Я почти расплакался, когда открыл конверт, вынул мой новый паспорт и увидел выделенный жирным шрифтом знак "Х" в графе "пол", - приводит слова Ззиима представляющая его интересы некоммерческая правовая организация Lambda Legal.На сайте организации отмечается, что Ззиима в течение шести лет в судах добивался у госдепартамента получения "правильного" паспорта. Будучи заместителем директора НКО Intersex Campaign for Equality, он был приглашен на ряд международных конференций, однако так и не смог их посетить, потому что при подаче заявления на получение паспорта требовалось указать, кем является заявитель - мужчиной или женщиной.Ззиим родился с "неоднозначными половыми характеристиками", хотя родители воспитали его как мальчика, говорится на сайте Lambda Legal. В его свидетельстве о рождении половая принадлежность указывается как "неизвестная." Отмечается, что врачи, работающие на министерство по делам ветеранов США, подтвердили наличие "интерсексуальных черт" у Ззиима.
https://ria.ru/20211027/gender-1756550335.html
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в мире, паспорт, сша, военно-морские силы сша, трансгендер
14:25 28.10.2021 (обновлено: 14:28 28.10.2021)
Служащий ВМС США стал первым, кто получил паспорт с отметкой о гендере "X"
Военнослужащий ВМС США Ззиим стал первым, кто получил паспорт с отметкой о гендере "X"