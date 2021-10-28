https://ria.ru/20211028/gender-1756680410.html

Служащий ВМС США стал первым, кто получил паспорт с отметкой о гендере "X"

Служащий ВМС США стал первым, кто получил паспорт с отметкой о гендере "X" - РИА Новости, 28.10.2021

Служащий ВМС США стал первым, кто получил паспорт с отметкой о гендере "X"

Первым гражданином США, получившем паспорт с отметкой о гендере "Х", стал Дана Ззиим, "интерсексуал с небинарной гендерной принадлежностью", который ранее... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T14:25

2021-10-28T14:25

2021-10-28T14:28

в мире

паспорт

сша

военно-морские силы сша

трансгендер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756680704_0:152:3000:1840_1920x0_80_0_0_b7e99091869599b52d52f7b52f3f6ba8.jpg

ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Первым гражданином США, получившем паспорт с отметкой о гендере "Х", стал Дана Ззиим, "интерсексуал с небинарной гендерной принадлежностью", который ранее служил в американских ВМС.Ранее госдепартамент США сообщил о первом выданном американском паспорте с отметкой о третьем гендере "X", впоследствии его смогут получить все заявители, начиная с 2022 года."Я почти расплакался, когда открыл конверт, вынул мой новый паспорт и увидел выделенный жирным шрифтом знак "Х" в графе "пол", - приводит слова Ззиима представляющая его интересы некоммерческая правовая организация Lambda Legal.На сайте организации отмечается, что Ззиима в течение шести лет в судах добивался у госдепартамента получения "правильного" паспорта. Будучи заместителем директора НКО Intersex Campaign for Equality, он был приглашен на ряд международных конференций, однако так и не смог их посетить, потому что при подаче заявления на получение паспорта требовалось указать, кем является заявитель - мужчиной или женщиной.Ззиим родился с "неоднозначными половыми характеристиками", хотя родители воспитали его как мальчика, говорится на сайте Lambda Legal. В его свидетельстве о рождении половая принадлежность указывается как "неизвестная." Отмечается, что врачи, работающие на министерство по делам ветеранов США, подтвердили наличие "интерсексуальных черт" у Ззиима.

https://ria.ru/20211027/gender-1756550335.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, паспорт, сша, военно-морские силы сша, трансгендер