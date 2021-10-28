https://ria.ru/20211028/gazprom-1756704560.html
Премьер Молдавии рассказала о прогрессе в переговорах с "Газпромом"
Премьер Молдавии рассказала о прогрессе в переговорах с "Газпромом" - РИА Новости, 28.10.2021
Премьер Молдавии рассказала о прогрессе в переговорах с "Газпромом"
Премьер Молдавии Наталья Гаврилица на брифинге в Брюсселе заявила, что в переговорах с "Газпромом" достигнут определенный прогресс. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T16:15
2021-10-28T16:15
2021-10-28T16:26
молдавия
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природный газ
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КИШИНЕВ, 28 окт — РИА Новости. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица на брифинге в Брюсселе заявила, что в переговорах с "Газпромом" достигнут определенный прогресс."Мы много лет были надежными партнерами с "Газпромом", надеемся вести прагматичный диалог. Вице-премьер Андрей Спыну в эти дни находился в Санкт-Петербурге, где встречался с (председателем правления "Газпрома" – ред.) Алексеем Миллером, отмечен определенный прогресс в переговорах", - заявила Гаврилица.При этом Молдавия готова найти дополнительные источники получения газа. Премьер отметила, что хочет найти как кратковременный выход из ситуации, так и заключить долгосрочный контракт на поставку газа.Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. Парламент страны 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.
https://ria.ru/20211026/moldaviya-1756331169.html
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молдавия, газпром, экономика, природный газ, молдовагаз, россия
16:15 28.10.2021 (обновлено: 16:26 28.10.2021)
Премьер Молдавии рассказала о прогрессе в переговорах с "Газпромом"
Премьер Молдавии Гаврилица: в переговорах с "Газпромом" достигли определенного прогресса