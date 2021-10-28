https://ria.ru/20211028/gaz-1756742716.html

Цена на газ в Европе опустилась ниже 900 долларов

Цена на газ в Европе опустилась ниже 900 долларов - РИА Новости, 28.10.2021

Цена на газ в Европе опустилась ниже 900 долларов

Фьючерсная цена на газ в Европе упала ниже 900 долларов за тысячу кубов впервые с 27 сентября, снижение составляет уже 14%, свидетельствуют данные на ICE... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T18:50

2021-10-28T18:50

2021-10-28T18:59

экономика

европа

в мире

природный газ

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Фьючерсная цена на газ в Европе упала ниже 900 долларов за тысячу кубов впервые с 27 сентября, снижение составляет уже 14%, свидетельствуют данные на ICE Futures.Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в четверг 18.42 мск опустилась 898,4 доллара за тысячу кубометров, что ниже расчетной цены среды на 14%.Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В среду торги закрылись на уровне 1015 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена чуть превысила 1040 долларов.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться.Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

https://ria.ru/20211028/gaz-1756711300.html

https://ria.ru/20211028/polyaki-1756709577.html

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экономика, европа, в мире, природный газ