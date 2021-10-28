https://ria.ru/20211028/gaz-1756740262.html

"Газпром экспорт" получил обращение Польши о снижении цен на газ

"Газпром экспорт" получил обращение Польши о снижении цен на газ - РИА Новости, 29.10.2021

"Газпром экспорт" получил обращение Польши о снижении цен на газ

"Газпром экспорт" получил обращение польского концерна о снижении цен на газ, сообщила российская компания. РИА Новости, 29.10.2021

2021-10-28T18:36

2021-10-28T18:36

2021-10-29T03:42

экономика

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. "Газпром экспорт" получил обращение польского концерна о снижении цен на газ, сообщила российская компания."Газпром экспорт" <...> в настоящее время изучает его", — говорится в релизе.Польская PGNiG ранее направила письмо с просьбой снизить стоимость поставляемого в страну топлива, обосновав это беспрецедентным скачком на европейском оптовом рынке.Долгосрочное соглашение между PGNiG и "Газпромом" предусматривает поставки до десяти миллиардов кубометров газа в год. Согласно так называемому пункту take-or-pay, концерн обязан купить не менее 8,7 миллиарда кубометров в год. Контракт действует до конца 2022 года. Руководство Польши неоднократно заявляло, что не намерено его продлевать.Энергокризис в ЕвропеЦены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, но к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября подскочили до исторического максимума — 1937 долларов. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.Эксперты считают предпосылками такой ситуации низкий уровень заполненности хранилищ на континенте, ограничение предложения со стороны поставщиков и высокий спрос на СПГ в Азии.Европа 13 октября начала активный период отбора газа из своих ПХГ. На момент начала сезона хранилища были заполнены чуть более чем на 78 процентов, что на 14 процентных пунктов меньше среднего показателя за последние пять лет.Накануне Владимир Путин поручил "Газпрому" увеличить объемы закачки топлива в европейские подземные хранилища. Глава госкорпорации Алексей Миллер заявил, что она готова к этому. После этого цена на газ в Европе стала снижаться. На открытии торгов стоимость ноябрьских фьючерсов падала на девять процентов — до 950 долларов за тысячу кубометров.

https://ria.ru/20211028/gaz-1756742716.html

https://ria.ru/20211028/ukraina-1756543295.html

https://ria.ru/20211028/gaz-1756646039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, газпром экспорт, в мире, природный газ, польша, газпром, pgnig, россия