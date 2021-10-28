Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211028/gaz-1756735380.html
"Нафтогаз Украины" выиграл тендер на поставку газа в Молдавию
"Нафтогаз Украины" выиграл тендер на поставку газа в Молдавию - РИА Новости, 28.10.2021
"Нафтогаз Украины" выиграл тендер на поставку газа в Молдавию
"Нафтогаз Украины" выиграл тендер на поставку газа молдавской Energocom, заявил директор по интегрированным коммуникациям компании Максим Белявский. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T18:17
2021-10-28T19:15
экономика
нафтогаз украины
природный газ
украина
молдавия
молдовагаз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156159/62/1561596216_8:28:1081:631_1920x0_80_0_0_c2a97afd5e538238a03bd00226cca894.jpg
КИЕВ, 28 окт — РИА Новости. "Нафтогаз Украины" выиграл тендер на поставку газа молдавской Energocom, заявил директор по интегрированным коммуникациям компании Максим Белявский.В понедельник издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщило, что "Нафтогаз" подписал с Energocom рамочное соглашение о закачке в Молдавию до 700 миллионов кубометров топлива в случае необходимости. Премьер-министр страны Наталья Гаврилица опровергла эту информацию. Позже пресс-служба "Нафтогаза" в комментарии "РБК-Украина" рассказала, что компания все-таки подписала документ, но он не содержит фиксированного количества и цены.Молдавия приобретала ресурс у "Газпрома" по договору 2008 года, 30 сентября его срок истек. Стороны не смогли договориться о новых условиях и дважды продлевали соглашение на месяц. При этом цена на топливо выросла до 790 долларов за тысячу кубометров. Российская госкорпорация готова продолжать поставки газа только при условии погашения долга примерно в 700 миллионов долларов. В противном случае с декабря сотрудничество могут приостановить."Молдовагаз" сообщал, что потребление топлива в стране временно превышает поставки и может привести к проблемам. Парламент 22 октября ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы получить возможность в ускоренном режиме выделить средства из бюджета на дополнительные объемы газа. Позже Кишинев закупил по миллиону кубометров у польской компании PGNiG и нидерландской Vitol.
https://ria.ru/20211025/moldaviya-1756094816.html
украина
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156159/62/1561596216_379:68:1129:631_1920x0_80_0_0_fe33f47bf77d3bc6d6d07504af5d9461.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, нафтогаз украины, природный газ, украина, молдавия, молдовагаз
18:17 28.10.2021 (обновлено: 19:15 28.10.2021)
 
"Нафтогаз Украины" выиграл тендер на поставку газа в Молдавию

"Нафтогаз Украины" выиграл тендер на поставку газа молдавской госкомпании Energocom

© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"Сотрудник компании "Нафтогаз Украины" на одном из предприятий
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"
Читать ria.ru в
КИЕВ, 28 окт — РИА Новости. "Нафтогаз Украины" выиграл тендер на поставку газа молдавской Energocom, заявил директор по интегрированным коммуникациям компании Максим Белявский.
В понедельник издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщило, что "Нафтогаз" подписал с Energocom рамочное соглашение о закачке в Молдавию до 700 миллионов кубометров топлива в случае необходимости. Премьер-министр страны Наталья Гаврилица опровергла эту информацию. Позже пресс-служба "Нафтогаза" в комментарии "РБК-Украина" рассказала, что компания все-таки подписала документ, но он не содержит фиксированного количества и цены.
"Объем 500 тысяч кубометров. Период поставки: 29 октября", — цитирует Белявского агентство УНИАН.
Молдавия приобретала ресурс у "Газпрома" по договору 2008 года, 30 сентября его срок истек. Стороны не смогли договориться о новых условиях и дважды продлевали соглашение на месяц. При этом цена на топливо выросла до 790 долларов за тысячу кубометров. Российская госкорпорация готова продолжать поставки газа только при условии погашения долга примерно в 700 миллионов долларов. В противном случае с декабря сотрудничество могут приостановить.
"Молдовагаз" сообщал, что потребление топлива в стране временно превышает поставки и может привести к проблемам. Парламент 22 октября ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы получить возможность в ускоренном режиме выделить средства из бюджета на дополнительные объемы газа. Позже Кишинев закупил по миллиону кубометров у польской компании PGNiG и нидерландской Vitol.
Комплекс транспортировки экспортного газа КС Краснодарская. - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 11:53
Молдавия придумала, как не платить России за газ
 
ЭкономикаНафтогаз УкраиныПриродный газУкраинаМолдавияМолдовагаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Финансист назвала выгодные инструменты для вложений
04:02Разведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические учения
03:58Главная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия
03:46Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбами
03:27Глава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопления
03:22В Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябре
03:18Россиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsApp
03:15Нутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананы
03:11Врач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделю
03:04Японские космические туристы оценили русскую кухню
02:59Зеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армия
02:42Экс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"
02:35Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погоду
02:25На Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19
02:25Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпа
02:17Россиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартиру
02:13В штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденного
02:08Врач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинации
02:03СК поможет белорусским коллегам расследовать дела о геноциде в годы войны
01:31Белоруссия решила ввести запрет на вывоз медицинского кислорода
Лента новостейМолния
Финансист назвала выгодные инструменты для вложенийРазведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические ученияГлавная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбамиГлава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопленияВ Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябреРоссиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsAppНутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананыВрач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделюЯпонские космические туристы оценили русскую кухнюЗеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армияЭкс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погодуНа Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпаРоссиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартируВ штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденногоВрач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинацииСК поможет белорусским коллегам расследовать дела о геноциде в годы войныБелоруссия решила ввести запрет на вывоз медицинского кислорода