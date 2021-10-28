18:17 28.10.2021 (обновлено: 19:15 28.10.2021)
"Нафтогаз Украины" выиграл тендер на поставку газа в Молдавию
"Нафтогаз Украины" выиграл тендер на поставку газа молдавской госкомпании Energocom
© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"Сотрудник компании "Нафтогаз Украины" на одном из предприятий
КИЕВ, 28 окт — РИА Новости. "Нафтогаз Украины" выиграл тендер на поставку газа молдавской Energocom, заявил директор по интегрированным коммуникациям компании Максим Белявский.
В понедельник издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщило, что "Нафтогаз" подписал с Energocom рамочное соглашение о закачке в Молдавию до 700 миллионов кубометров топлива в случае необходимости. Премьер-министр страны Наталья Гаврилица опровергла эту информацию. Позже пресс-служба "Нафтогаза" в комментарии "РБК-Украина" рассказала, что компания все-таки подписала документ, но он не содержит фиксированного количества и цены.
Молдавия приобретала ресурс у "Газпрома" по договору 2008 года, 30 сентября его срок истек. Стороны не смогли договориться о новых условиях и дважды продлевали соглашение на месяц. При этом цена на топливо выросла до 790 долларов за тысячу кубометров. Российская госкорпорация готова продолжать поставки газа только при условии погашения долга примерно в 700 миллионов долларов. В противном случае с декабря сотрудничество могут приостановить.
"Молдовагаз" сообщал, что потребление топлива в стране временно превышает поставки и может привести к проблемам. Парламент 22 октября ввел режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы получить возможность в ускоренном режиме выделить средства из бюджета на дополнительные объемы газа. Позже Кишинев закупил по миллиону кубометров у польской компании PGNiG и нидерландской Vitol.
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