https://ria.ru/20211028/gaz-1756734966.html
Михельсон ожидает тяжелую зиму для рынка газа
Михельсон ожидает тяжелую зиму для рынка газа - РИА Новости, 28.10.2021
Михельсон ожидает тяжелую зиму для рынка газа
Глава "Новатэка" Леонид Михельсон ожидает тяжелую зиму для рынка газа, возможна стабилизация цен во втором квартале, но к уровням 2019 года они вряд ли... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T18:16
2021-10-28T18:16
2021-10-28T18:35
экономика
новатэк
группа газ
европа
леонид михельсон
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ВЕРОНА, 28 окт - РИА Новости. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон ожидает тяжелую зиму для рынка газа, возможна стабилизация цен во втором квартале, но к уровням 2019 года они вряд ли вернутся."На таком волатильном рынке газа долго существовать невозможно, зима, наверное, будет тяжелая, но со второго квартала рынок все-таки стабилизируется, резко понизившись, но на те цены, которые были в 2019 году, наверное, уже не вернемся", - сказал Михельсон, выступая в четверг на сессии Евразийского экономического форума.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться. В четверг газ торгуется около 1000 долларов за тысячу кубов.
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экономика, новатэк, группа газ, европа, леонид михельсон
18:16 28.10.2021 (обновлено: 18:35 28.10.2021)
Михельсон ожидает тяжелую зиму для рынка газа
Глава "Новатэка" Михельсон считает, что цены на газ вряд ли вернутся к уровню 2019 года