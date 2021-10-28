https://ria.ru/20211028/gaz-1756711300.html
Молдавия обратилась к Германии за помощью в поставках газа, сообщили СМИ
Молдавия обратилась к Германии за помощью в поставках газа, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.10.2021
Молдавия обратилась к Германии за помощью в поставках газа, сообщили СМИ
Молдавия обратилась к президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру за помощью в вопросе поставок газа, сообщило издание Spiegel со ссылкой на собственную... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T16:43
2021-10-28T16:43
2021-10-28T16:57
молдавия
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der spiegel
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БЕРЛИН, 28 окт – РИА Новости. Молдавия обратилась к президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру за помощью в вопросе поставок газа, сообщило издание Spiegel со ссылкой на собственную информацию."Республика Молдова, по всей видимости, находится под мощным давлением Кремля и "Газпрома". По информации Spiegel, сейчас страна обратилась к федеральному президенту Штайнмайеру", - пишет издание.Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. Парламент страны 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что никаких политических условий при переговорах РФ и Молдавии о поставках газа нет и быть не может, это исключительно коммерческие вопросы.
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молдавия, германия, экономика, в мире, природный газ, der spiegel, газпром, франк-вальтер штайнмайер, молдовагаз, россия
16:43 28.10.2021 (обновлено: 16:57 28.10.2021)
Молдавия обратилась к Германии за помощью в поставках газа, сообщили СМИ
Spiegel: Молдавия обратилась к президенту Германии Штайнмайеру за помощью в поставках газа