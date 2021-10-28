https://ria.ru/20211028/gaz-1756710432.html

Найдена замена российскому газу в Европе

The Economist нашел замену российскому газу в Европе - РИА Новости, 28.10.2021

Найдена замена российскому газу в Европе

Европа не сможет отказаться от российского газа, однако ей следует искать альтернативы поставкам от "Газпрома", говорится в редакционной статье журнала The... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T16:38

2021-10-28T16:38

2021-10-28T20:33

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Европа не сможет отказаться от российского газа, однако ей следует искать альтернативы поставкам от "Газпрома", говорится в редакционной статье журнала The Economist.В публикации отмечается, что в странах Ближнего Востока и Северной Африки есть большие запасы топлива, а на Алжир и Катар в 2019 году пришлось в сумме 13% европейского рынка."Однако Европа сталкивается с конкуренцией, когда речь заходит о дополнительных поставках", — говорится в статье.Так, в борьбе за газ европейцам приходится конкурировать со странами Азии, на которые приходится 75% мирового импорта СПГ, а с недавнего времени и Латинской Америкой.Сложная ситуация для Европы сложилась из-за либерализации газового рынка — сокращения доли долгосрочных контрактов с ценами, привязанными к стоимости нефти. Помимо прочего, проблемы для европейцев создали страны Ближнего Востока, где в последние десять лет внутреннее потребление голубого топлива росло в среднем на 4,6% в год.В публикации отмечается также невозможность заменить российский энергоноситель американским СПГ. Топливо из США слишком дорого стоит, и для его удешевления понадобятся существенные инвестиции в сланцевую отрасль.В качестве альтернативы поставкам из России Европа пока может рассматривать только Южный газовый коридор, который позволяет транспортировать до десяти миллиардов кубометров топлива из Азербайджана в Италию."Это лишь малая часть потребностей Евросоюза", — констатировало издание.Однако в статье отмечается, что этот проект поможет снизить долю России в некоторых небольших странах, например Болгарии.Также The Economist обращает внимание на будущий газопровод из Израиля длиной 1900 километров. Мощность этой транспортной системы составит 20 миллиардов кубометров газа.Среди возможных альтернатив российскому сырью в статье названа атомная энергетика, за развитие которой выступает Франция."Но сейчас, когда на улице холодает, Европа не может позволить себе отвернуться от России", — заключила редакция.Стоимость газа в ЕС резко выросла в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в начале октября превысила отметку в 1900 долларов, достигнув исторического рекорда. Сейчас котировки держатся чуть выше 1000 долларов за 1000 кубометров. Дорожают и другие энергоносители. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.В октябре "Газпром" отчитался, что за январь — сентябрь нарастил экспорт в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, на 15,3 процента, до 145,8 миллиарда кубометров. Это второй по величине показатель для девяти месяцев за всю историю поставок (в 2018 году — 149,2 миллиарда кубометров).Компания не раз указывала на недостаточность запасов газа в европейских подземных хранилищах в свете приближающейся зимы, а 17 сентября ее глава Алексей Миллер именно с этим фактором увязал ценовые рекорды. При этом "Газпром" подчеркивает, что поставляет газ в ЕС в полном соответствии с контрактными обязательствами, а также стремится удовлетворять заявки на дополнительные поставки в силу возможностей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211023/gaz-1755913955.html

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https://ria.ru/20211021/unizhenie-1755530516.html

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экономика, азербайджан, евросоюз, газпром, россия