https://ria.ru/20211028/gaz-1756710432.html
Найдена замена российскому газу в Европе
The Economist нашел замену российскому газу в Европе - РИА Новости, 28.10.2021
Найдена замена российскому газу в Европе
Европа не сможет отказаться от российского газа, однако ей следует искать альтернативы поставкам от "Газпрома", говорится в редакционной статье журнала The... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T16:38
2021-10-28T16:38
2021-10-28T20:33
экономика
азербайджан
евросоюз
газпром
россия
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Европа не сможет отказаться от российского газа, однако ей следует искать альтернативы поставкам от "Газпрома", говорится в редакционной статье журнала The Economist.В публикации отмечается, что в странах Ближнего Востока и Северной Африки есть большие запасы топлива, а на Алжир и Катар в 2019 году пришлось в сумме 13% европейского рынка."Однако Европа сталкивается с конкуренцией, когда речь заходит о дополнительных поставках", — говорится в статье.Так, в борьбе за газ европейцам приходится конкурировать со странами Азии, на которые приходится 75% мирового импорта СПГ, а с недавнего времени и Латинской Америкой.Сложная ситуация для Европы сложилась из-за либерализации газового рынка — сокращения доли долгосрочных контрактов с ценами, привязанными к стоимости нефти. Помимо прочего, проблемы для европейцев создали страны Ближнего Востока, где в последние десять лет внутреннее потребление голубого топлива росло в среднем на 4,6% в год.В публикации отмечается также невозможность заменить российский энергоноситель американским СПГ. Топливо из США слишком дорого стоит, и для его удешевления понадобятся существенные инвестиции в сланцевую отрасль.В качестве альтернативы поставкам из России Европа пока может рассматривать только Южный газовый коридор, который позволяет транспортировать до десяти миллиардов кубометров топлива из Азербайджана в Италию."Это лишь малая часть потребностей Евросоюза", — констатировало издание.Однако в статье отмечается, что этот проект поможет снизить долю России в некоторых небольших странах, например Болгарии.Также The Economist обращает внимание на будущий газопровод из Израиля длиной 1900 километров. Мощность этой транспортной системы составит 20 миллиардов кубометров газа.Среди возможных альтернатив российскому сырью в статье названа атомная энергетика, за развитие которой выступает Франция."Но сейчас, когда на улице холодает, Европа не может позволить себе отвернуться от России", — заключила редакция.Стоимость газа в ЕС резко выросла в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в начале октября превысила отметку в 1900 долларов, достигнув исторического рекорда. Сейчас котировки держатся чуть выше 1000 долларов за 1000 кубометров. Дорожают и другие энергоносители. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.В октябре "Газпром" отчитался, что за январь — сентябрь нарастил экспорт в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, на 15,3 процента, до 145,8 миллиарда кубометров. Это второй по величине показатель для девяти месяцев за всю историю поставок (в 2018 году — 149,2 миллиарда кубометров).Компания не раз указывала на недостаточность запасов газа в европейских подземных хранилищах в свете приближающейся зимы, а 17 сентября ее глава Алексей Миллер именно с этим фактором увязал ценовые рекорды. При этом "Газпром" подчеркивает, что поставляет газ в ЕС в полном соответствии с контрактными обязательствами, а также стремится удовлетворять заявки на дополнительные поставки в силу возможностей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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экономика, азербайджан, евросоюз, газпром, россия
16:38 28.10.2021 (обновлено: 20:33 28.10.2021)
The Economist нашел замену российскому газу в Европе
The Economist предложил заменить российский газ на азербайджанский
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Европа
не сможет отказаться от российского газа, однако ей следует искать альтернативы поставкам от "Газпрома
", говорится в редакционной статье журнала The Economist
.
В публикации отмечается, что в странах Ближнего Востока
и Северной Африки
есть большие запасы топлива, а на Алжир
и Катар
в 2019 году пришлось в сумме 13% европейского рынка.
"Однако Европа сталкивается с конкуренцией, когда речь заходит о дополнительных поставках", — говорится в статье.
Так, в борьбе за газ европейцам приходится конкурировать со странами Азии
, на которые приходится 75% мирового импорта СПГ, а с недавнего времени и Латинской Америкой
.
Сложная ситуация для Европы сложилась из-за либерализации газового рынка — сокращения доли долгосрочных контрактов с ценами, привязанными к стоимости нефти. Помимо прочего, проблемы для европейцев создали страны Ближнего Востока, где в последние десять лет внутреннее потребление голубого топлива росло в среднем на 4,6% в год.
В публикации отмечается также невозможность заменить российский энергоноситель американским СПГ. Топливо из США
слишком дорого стоит, и для его удешевления понадобятся существенные инвестиции в сланцевую отрасль.
В качестве альтернативы поставкам из России Европа пока может рассматривать только Южный газовый коридор, который позволяет транспортировать до десяти миллиардов кубометров топлива из Азербайджана в Италию
.
"Это лишь малая часть потребностей Евросоюза
", — констатировало издание.
Однако в статье отмечается, что этот проект поможет снизить долю России в некоторых небольших странах, например Болгарии
.
Также The Economist обращает внимание на будущий газопровод из Израиля длиной 1900 километров. Мощность этой транспортной системы составит 20 миллиардов кубометров газа.
"Тем не менее этого не хватит, чтобы обеспечить топливом всю Европу. Полный отказ от российского газа — чрезмерно амбициозная затея, даже в более продолжительной перспективе", — подчеркивается в публикации.
Среди возможных альтернатив российскому сырью в статье названа атомная энергетика, за развитие которой выступает Франция
.
"Но сейчас, когда на улице холодает, Европа не может позволить себе отвернуться от России", — заключила редакция.
Стоимость газа в ЕС резко выросла в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в начале октября превысила отметку в 1900 долларов, достигнув исторического рекорда. Сейчас котировки держатся чуть выше 1000 долларов за 1000 кубометров. Дорожают и другие энергоносители. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.
В октябре "Газпром" отчитался, что за январь — сентябрь нарастил экспорт в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, на 15,3 процента, до 145,8 миллиарда кубометров. Это второй по величине показатель для девяти месяцев за всю историю поставок (в 2018 году — 149,2 миллиарда кубометров).
Компания не раз указывала на недостаточность запасов газа в европейских подземных хранилищах в свете приближающейся зимы, а 17 сентября ее глава Алексей Миллер
именно с этим фактором увязал ценовые рекорды. При этом "Газпром" подчеркивает, что поставляет газ в ЕС в полном соответствии с контрактными обязательствами, а также стремится удовлетворять заявки на дополнительные поставки в силу возможностей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>