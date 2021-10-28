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В ЕС призвали не превращать поставки газа Молдавии в геополитическое оружие
В ЕС призвали не превращать поставки газа Молдавии в геополитическое оружие - РИА Новости, 28.10.2021
В ЕС призвали не превращать поставки газа Молдавии в геополитическое оружие
Поставки газа не должны становиться геополитическим оружием, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам переговоров в Брюсселе с премьер-министром... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T16:04
2021-10-28T16:04
экономика
в мире
молдавия
евросоюз
газпром
молдовагаз
жозеп боррель
россия
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БРЮССЕЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Поставки газа не должны становиться геополитическим оружием, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам переговоров в Брюсселе с премьер-министром Молдавии Натальей Гаврилицей по ситуации с поставками "Газпрома" в страну."Газ - это товар, который продается и покупается, он не должен быть геополитическим оружием", - сказал Боррель, выразив мнение, что "Газпром" пытался якобы оказать политическое давление на Молдавию в газовом вопросе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что никаких политических условий при переговорах РФ и Молдавии о поставках газа нет и быть не может, это исключительно коммерческие вопросы."ЕС готов помогать Молдавии, чтобы выйти из этого кризиса, первый пример этой поддержки - выделение 60 миллионов евро в качестве бюджетной поддержки, которые должны помочь молдавским властям создать механизм поддержки самых незащищенных слоев, домохозяйств, которые столкнулись с этим кризисом в зимний период", - добавил Боррель.Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. Парламент страны 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе."Газпром" в прошлом году поставил в Молдавию 3,05 миллиарда кубометров газа. Этот объём для компании составляет около 1,7% всего экспорта в дальнее зарубежье (179,3 миллиарда кубометров газа в 2020 году).Молдавия приобретала "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, 30 сентября его срок истек. Стороны не смогли договориться о новых условиях и продлили соглашение на месяц, до конца октября, при этом цена на топливо выросла до 790 долларов за тысячу кубометров.Молдавия 25 и 26 октября заключила контракты о пробной закупке миллиона кубометров газа у польской компании PGNiG и нидерландской Vitol, а 27 октября — о закупке полутора миллиона кубометров газа у швейцарской DXT Commodities и PGNiG. До этого единственным поставщиком газа в Молдавию являлась Россия.Заключение нового долгосрочного контракта между "Газпромом" и Молдавией до 1 ноября, как сообщалось в пятницу со ссылкой на близкий к переговорам источник, "весьма сомнительно", есть риски полного прекращения поставок. "Газпром" готов продолжать поставки газа в Молдавию только при условии погашения долга в примерно 700 миллионов долларов. В противном случае с 1 декабря поставки газа в республику могут быть остановлены.Делегация из Молдавии 25 октября, как рассказал РИА Новости источник, принимавший участие во встрече, встретилась с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком, однако ей не удалось убедить российскую сторону пойти на уступки по поставкам газа. Переговоры о заключении долгосрочного соглашения между Россией и Молдавией продолжаются.
https://ria.ru/20211028/peregovory-1756643711.html
https://ria.ru/20211028/moldaviya-1756670372.html
https://ria.ru/20211027/gaz-1756449496.html
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экономика, в мире, молдавия, евросоюз, газпром, молдовагаз, жозеп боррель, россия
16:04 28.10.2021
 
В ЕС призвали не превращать поставки газа Молдавии в геополитическое оружие

Боррель призвал не превращать поставки газа в Молдавию в геополитическое оружие

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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БРЮССЕЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Поставки газа не должны становиться геополитическим оружием, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам переговоров в Брюсселе с премьер-министром Молдавии Натальей Гаврилицей по ситуации с поставками "Газпрома" в страну.
"Газ - это товар, который продается и покупается, он не должен быть геополитическим оружием", - сказал Боррель, выразив мнение, что "Газпром" пытался якобы оказать политическое давление на Молдавию в газовом вопросе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что никаких политических условий при переговорах РФ и Молдавии о поставках газа нет и быть не может, это исключительно коммерческие вопросы.
"ЕС готов помогать Молдавии, чтобы выйти из этого кризиса, первый пример этой поддержки - выделение 60 миллионов евро в качестве бюджетной поддержки, которые должны помочь молдавским властям создать механизм поддержки самых незащищенных слоев, домохозяйств, которые столкнулись с этим кризисом в зимний период", - добавил Боррель.
Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. Парламент страны 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.
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"Газпром" в прошлом году поставил в Молдавию 3,05 миллиарда кубометров газа. Этот объём для компании составляет около 1,7% всего экспорта в дальнее зарубежье (179,3 миллиарда кубометров газа в 2020 году).
Молдавия приобретала "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, 30 сентября его срок истек. Стороны не смогли договориться о новых условиях и продлили соглашение на месяц, до конца октября, при этом цена на топливо выросла до 790 долларов за тысячу кубометров.
Молдавия 25 и 26 октября заключила контракты о пробной закупке миллиона кубометров газа у польской компании PGNiG и нидерландской Vitol, а 27 октября — о закупке полутора миллиона кубометров газа у швейцарской DXT Commodities и PGNiG. До этого единственным поставщиком газа в Молдавию являлась Россия.
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Заключение нового долгосрочного контракта между "Газпромом" и Молдавией до 1 ноября, как сообщалось в пятницу со ссылкой на близкий к переговорам источник, "весьма сомнительно", есть риски полного прекращения поставок. "Газпром" готов продолжать поставки газа в Молдавию только при условии погашения долга в примерно 700 миллионов долларов. В противном случае с 1 декабря поставки газа в республику могут быть остановлены.
Делегация из Молдавии 25 октября, как рассказал РИА Новости источник, принимавший участие во встрече, встретилась с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком, однако ей не удалось убедить российскую сторону пойти на уступки по поставкам газа. Переговоры о заключении долгосрочного соглашения между Россией и Молдавией продолжаются.
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