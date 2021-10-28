https://ria.ru/20211028/gaz-1756682001.html

Польская компания PGNiG попросила "Газпром" снизить цены на газ

Польская компания PGNiG попросила "Газпром" снизить цены на газ - РИА Новости, 28.10.2021

Польская компания PGNiG попросила "Газпром" снизить цены на газ

Польский нефтегазовый концерн PGNiG направил "Газпрому" письмо с просьбой снизить цену на поставляемый в Польшу газ. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T14:33

2021-10-28T14:33

2021-10-28T17:23

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ВАРШАВА, 28 окт — РИА Новости. Польский нефтегазовый концерн PGNiG направил "Газпрому" письмо с просьбой снизить цену на поставляемый в Польшу газ.PGNiG просит изменить условия договора от 25 сентября 1996 года и учесть "текущую ситуацию" с энергоносителями в ЕС."В последнее время мы наблюдали беспрецедентный рост цен на природный газ на европейском оптовом рынке. Эта чрезвычайная ситуация является основой для пересмотра ценовых условий, на которых мы покупаем топливо по Ямальскому контракту. На наш взгляд, есть место для снижения цены на поставляемый нам газ", — заявил глава PGNiG Павел Маевский.Он добавил, что концерн оставляет за собой право рассматривать письмо "Газпрому" как "независимое предложение о пересмотре контрактной цены". По мнению Маевского, это может привести к ее уменьшению с 1 ноября 2021 года.Долгосрочное соглашение между PGNiG и "Газпромом" предусматривает поставки в Польшу до десяти миллиардов кубометров газа в год. Согласно так называемому пункту take-or-pay, концерн обязан купить не менее 8,7 миллиарда кубометров газа в год. Контракт действует до конца 2022 года. Руководство Польши неоднократно заявляло, что не намерено его продлевать.Энергокризис в ЕвропеЦены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, но к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября подскочили до исторического максимума — 1937 долларов. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.Эксперты считают предпосылками такой ситуации низкий уровень заполненности хранилищ на континенте, ограничение предложения со стороны поставщиков и высокий спрос на сжиженный природный газ в Азии. Европа 13 октября начала активный период отбора газа из своих ПХГ. На момент начала сезона хранилища были заполнены чуть более чем на 78 процентов, что на 14 процентных пунктов меньше среднего показателя за последние пять лет.Накануне Владимир Путин поручил "Газпрому" увеличить объемы закачки топлива в европейские подземные хранилища. Глава госкорпорации Алексей Миллер заявил, что она готова к этому. После этого цена на газ в Европе стала снижаться. На открытии торгов стоимость ноябрьских фьючерсов падала на девять процентов — до 950 долларов за тысячу кубометров.

https://ria.ru/20211027/gazprom-1756560481.html

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экономика, польша, газпром, pgnig, цены на нефть, россия