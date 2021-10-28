https://ria.ru/20211028/gaz-1756647043.html

В МИД призвали учитывать выгоду от долгосрочных контрактов по газу

В МИД призвали учитывать выгоду от долгосрочных контрактов по газу - РИА Новости, 28.10.2021

В МИД призвали учитывать выгоду от долгосрочных контрактов по газу

Россия не может заставлять партнеров по газовым переговорам заключать долгосрочные контракты, они должны понимать выгоду таких сделок, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T12:17

2021-10-28T12:17

2021-10-28T12:17

экономика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

александр панкин

россия

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ВЕРОНА, 28 окт – РИА Новости. Россия не может заставлять партнеров по газовым переговорам заключать долгосрочные контракты, они должны понимать выгоду таких сделок, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин."Мы не можем никого заставлять идти на долгосрочные контракты, но наши контрагенты должны сами понимать выгоду этого вида сделок в условиях волатильности рынка. Большая часть контрактов сейчас носит долгосрочные характер, многие носят рыночный спотовый характер – это покупателям решать, что им выгоднее, на что они делают ставку - на рост рынка, на падение, на устойчивость. Все подогревается различным коммерческими и политическими интересами", - сказал он в беседе с агентством на полях Веронского экономического форума.

https://ria.ru/20211028/gaz-1756600087.html

россия

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экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр панкин, россия