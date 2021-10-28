https://ria.ru/20211028/gaz-1756616886.html

Цена газа в Европе опустилась ниже 1000 долларов

Цена газа в Европе опустилась ниже 1000 долларов - РИА Новости, 28.10.2021

Цена газа в Европе опустилась ниже 1000 долларов

Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов снижалась на девять процентов, до 950 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные на РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T09:32

2021-10-28T09:32

2021-10-28T10:00

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ямал

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов снижалась на девять процентов, до 950 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные на ICE Futures.Вчера президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" увеличить объемы закачки топлива в европейские подземные хранилища. Глава госкорпорации Алексей Миллер заявил, что она готова к этому. Рынок отреагировал снижением цены: по данным самого ликвидного хаба континента — голландского TTF, — цена упала на три процента, до 1014,8 доллара за тысячу "кубов", что уже было на 4,4 процента ниже расчетной цены вторника (1061,4 доллара).Этой осенью котировки газа лихорадит. Еще в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, но к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября подскочили до исторического максимума — 1937 долларов. Затем последовало снижение, однако цены продолжают держаться на высоком уровне. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.Эксперты считают предпосылками такой ситуации низкий уровень заполненности европейских хранилищ, ограничение предложения со стороны поставщиков и высокий спрос на сжиженный природный газ в Азии. Европа 13 октября начала активный период отбора газа из своих ПХГ. На момент начала сезона они были заполнены чуть более чем на 78 процентов, что на 14 процентных пунктов меньше среднего показателя за последние пять лет.По словам Владимира Путина, дефицит газа на европейском рынке стал результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, из США и с Ближнего Востока в Европу недопоставили восемь миллиардов кубометров топлива, тогда как "Газпром" увеличил импорт на 11 миллиардов кубометров.

https://ria.ru/20211026/moldaviya-1756200941.html

https://ria.ru/20211027/gaz-1756586587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, европа, ямал, газпром, алексей миллер, россия